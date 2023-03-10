Ve altılı koalisyon masası HDP'ye teslim oldu; Kandil'de bayram

Altılı koalisyon masasına ismini dayatmayı başaran Kılıçdaroğlu, kapalı kapılar ardındaki meçhul pazarlıklarla ortak adaylığını duyurdu. Kılıçdaroğlu'na ilk destek veren parti ise HDP oldu. Önce HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, ardından da HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş "hayırlı olsun" dileklerini ilettikten sonra, "Genel merkezimize bekliyoruz" çağrısı yaptı. Altılı masadan çıkan kararı yorumlayan HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oruç, "Millet İttifakı'nın bileşenlerinin altına imza attıklarına bakarsınız, bizim söylediklerimizin önemli bir kısmına kendilerinin geldiklerini görürsünüz" diyerek masa liderlerin hangi çizgiye sıkıştığını gözler önüne serdi.Ve altılı koalisyon hizaya geldi. Meral Akşener bile Kılıçdaroğlu'nun kendilerini temsilen HDP ile görüşmesine onay verdi.Bu süreçte en çok merak edilen konu ise İYİ Parti'nin tutumu oldu. HDP ile görüşme olasılığına ilişkin görüşlerini paylaşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Diyalog başka bir şeydir, CHP, HDP ile görüşebilir bu net" diyerek diyaloğa kapalı olmadığını deklere etti.Bu açıklama sonrası Akşener'e açık mektup yazan Demirtaş, "HDP'li seçmen olarak benim oyumu istiyor musunuz? Benim de oyumla cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve bakanlık koltuklarına oturacağınıza göre beni nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz? Bu arada, yerel seçimlerde Millet İttifakı'nın belediye başkanlarının kazanmasını sağlayan HDP oyları için 'istemem' demediğinizi de hatırlatırım" ifadesiyle şimdiden Millet İttifakı'nın boynuna tasma takmaya çalışması şok etkisi yarattı.Öte yandan HDP'nin ortak adaylığını büyük bir sevinçle karşıladığı Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir tutum takınacağı da netleşti. Konuya ilişkin skandal bir açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Sayın genel başkan hiçbir partiyi ötekileştirmeden hepsini ziyaret edecek. HDP'yi de ziyaret edecek. 'HDP'ye bakanlık verilemez' demem. HDP eşit bir parti" diyerek Millet İttifakı'nın niyetini gözler önüne serdi.Kılıçdaroğlu ise yaptığı açıklamada, "HDP ile elbette görüşeceğim, ziyarette ne sakınca var?" ifadelerini kullandı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da HDP ile görüşmeye açık kapı bıraktı. Zorlu, "CHP'nin ya da diğer partilerin başka partiyle görüşmesinde sorun yok" sözüyle ittifak içindeki teslimiyeti bir kez daha belgeledi. HDP ile açık ittifaka bir yeşil ışık da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Davutoğlu, "HDP Türkiye'de meşru bir siyasi parti. Cumhurbaşkanı herkesten oy istemek ve bunun için de herkesle temas kurma ve oy isteme sorumluluğuna ve hakkına sahiptir. HDP veya bir başka parti bizim adayımıza destek verecekse o seçmen kitlesinin desteği anlamına gelir" şeklinde konuştu.Öte yandan 23 Ocak'ta sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapıp "HDP'nin bulunduğu bir ittifakta elbette bulunmayız" diyen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da sessizliğe büründü.Ve altılı koalisyon masası HDP'ye teslim oldu; Kandil'de bayramHDP ile kol kola yürümeye Saadet Partisi'nin de "terörle ittifak" karşısında sessizliğini sürdürüp sürdürmeyeceği vereceği merakla bekleniyor.Terör örgütü PKK ile kol kola olduğunu hiçbir koşulda gizlemeyen HDP cephesi ise gelinen noktada terör örgütü PKK'nın yaşadığı bayram havasını saklama gereği duymadı. Bunun CHP-HDP görüşmesi olarak değerlendirilmesinin doğru olmadığını belirten Mithat Sancar, "Bizim yapacağımız görüşme CHP ile bir görüşme olmayacaktır.Bizim yapacağımız görüşme Millet İttifakı'nın ortak adayı Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi ile olacaktır. Bize geldiğinde CHP genel başkanı olarak değil, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak gelecektir" diyerek şimdiden masa ortaklarına da örtülü mesaj verdi.Kandil'den talimat alan HDP'lilerin şimdiden bakanlık hayali kurmaya başladıkları da kulislerde konuşuluyor.