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Van'da gözaltına alınan 188 organizatörden 42'si tutuklandı

Van'da, jandarmanın göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 188 organizatörden 42'si tutuklandı. Diğer şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ekleme: 10.03.2023 - 15:14 Güncelleme: 10.03.2023 - 15:14 / Editör: Ozge Selin
Van'da gözaltına alınan 188 organizatörden 42'si tutuklandı
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı şüphelilerine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, 2023 yılının ilk 3 ayında 332 operasyon düzenlendi.

42 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 188 organizatör, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 42'si tutuklanırken, diğer şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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