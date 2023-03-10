Saadet Partili Habibe Erdoğan da Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'mücahit' ilan etti

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere hazırlanıyor.Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine sayılı günler kalırken, siyaset arenasında hararet en üst seviyeye tırmandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkarılacak muhalefet adayı için aylardır devam eden görüşmeler, büyük krizlerin ardından son buldu.Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleşen son toplantının ardından Temel Karamollaoğlu, adayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu.Adaylık ilanının ardından son kez CHP Grup Toplantısı'nda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, 'Hakkınızı helal edin. Haydi bismillah' sözleriyle noktaladı.Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine ise Saadet Partisi GİK Üyesi Ümit Çebi kayıtsız kalmamıştı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nu 'mücahid' olarak nitelendirdi.Çebi'nin yorumuna Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Habibe Erdoğan'dan da destek geldi.Saadet Partili Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu 'Hakkın yeryüzüne hakim olması için mücadele eden kişi' olarak tanımlayıp 'cihad' ettiğini savundu.Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Hakkın yeryüzüne hakim olması için mücadele eden kişiye Mücahid denir. Yoksullukla mücadele etmek, adalet için çabalamak, liyakate uygun davranmak Allah'ın rızasını kazanmak ve cihad etmek değil midir?Sn. Kılıçdaroğlu sadece bir aday değil, bu ülkeye dair umudumuzun, karanlıktan çıkışımızın ortak temsilidir.