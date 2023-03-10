  • USD: 18,93 - 18,96
  • EURO: 19,99 - 20,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Saadet Partili Habibe Erdoğan da Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'mücahit' ilan etti

Saadet Partisi'nde Kılıçdaroğlu'nu 'mücahid' ilan eden edene.. Saadet Partili Habibe Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na övgüler dizen Ümit Çebi'ye destek çıkarak, cihad ettiğini savundu.

Saadet Partili Habibe Erdoğan da Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'mücahit' ilan etti
Ekleme: 10.03.2023 - 09:54 Güncelleme: 10.03.2023 - 10:11 / Editör: Ozge Selin
Saadet Partili Habibe Erdoğan da Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'mücahit' ilan etti
Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine sayılı günler kalırken, siyaset arenasında hararet en üst seviyeye tırmandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkarılacak muhalefet adayı için aylardır devam eden görüşmeler, büyük krizlerin ardından son buldu.

Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleşen son toplantının ardından Temel Karamollaoğlu, adayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu.

'Haydi bismillah'
Adaylık ilanının ardından son kez CHP Grup Toplantısı'nda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, 'Hakkınızı helal edin. Haydi bismillah' sözleriyle noktaladı.

Kılıçdaroğlu'na mücahid demişti
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine ise Saadet Partisi GİK Üyesi Ümit Çebi kayıtsız kalmamıştı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nu 'mücahid' olarak nitelendirdi.

Saadet Partisi'de bir isim daha 'mücahid' ilan etti
Çebi'nin yorumuna Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Habibe Erdoğan'dan da destek geldi.

'Kılıçdaroğlu cihad ediyor'
Saadet Partili Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu 'Hakkın yeryüzüne hakim olması için mücadele eden kişi' olarak tanımlayıp 'cihad' ettiğini savundu.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Hakkın yeryüzüne hakim olması için mücadele eden kişiye Mücahid denir. Yoksullukla mücadele etmek, adalet için çabalamak, liyakate uygun davranmak Allah'ın rızasını kazanmak ve cihad etmek değil midir?

Sn. Kılıçdaroğlu sadece bir aday değil, bu ülkeye dair umudumuzun, karanlıktan çıkışımızın ortak temsilidir.

Saadet Partili Habibe Erdoğan da Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'mücahit' ilan etti
Saadet Partili Habibe Erdoğan da Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'mücahit' ilan etti

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Batı'nın endişeleri: Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dramaya dönüştü! Akşener'in beceriksiz güç oyunu...
Cumhur İttifakı'ndan yeni partilerin katılımına yeşil ışık
İşsizlik tek hanede!
Saadet Partili Habibe Erdoğan da Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'mücahit' ilan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını bugün ilan edecek! Saati belli oldu
110 polisle şafak vakti PKK/KCK operasyonu: Evlere 'koçbaşı' kullanılarak girildi
Ve altılı koalisyon masası HDP'ye teslim oldu; Kandil'de bayram
Hükümetten dönüşüme dev destek! İşte il il kira yardımları
Adeta birbirleriyle yarışıyorlar: Saadet Partisi'nde 'mücahit Kılıçdaroğlu' rüzgarı şiddetlendi
İYİ Parti masadan kalktı mı kaldırıldı mı? Ali Babacan'dan Meral Akşener'e cevap!
İskenderun'da depremzedeleri ziyaret eden Bakan Koca vatandaşlara yemek dağıttı
CHP ve İYİ Parti'nin 'HDP ile görüşme' krizinde yeni perde! Faik Öztrak, Kürşad Zorlu'yu yalanladı
Kanun TBMM'den geçti: Kamuya olan borçlara yapılandırma geliyor
Başkan Erdoğan'dan kamu işçileri için talimat: Türk-İş Başkanı Ergün Atalay açıkladı
Altılı Masa'dan bir cumhurbaşkanı yardımcılığı koltuğu da İnce'ye
Yedinci Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu!
FETÖ'cü Burak Çopur itiraf etti: 6'lı masayı biz kurduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP Lideri Destici'yi kabul etti...
İbrahim Kalın Daimi Ortak Mekanizma toplantısı sonrası konuştu! 'Görüşmelerimiz olumlu havada gerçekleşti'
Haymana Grubu'ndan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanı sonrası Saadet Partisi ve Temel Karamollaoğlu'na sert tepki: Kara bir gün!
Whatsapp yasaklanabilir! İngiltere ile güvenlik yasası krizi...

Whatsapp yasaklanabilir! İngiltere ile güvenlik yasası krizi...

Yollar 4 metre kaydı! Bölge havadan böyle görüntülendi: Deprem en çok orayı vurdu

Yollar 4 metre kaydı! Bölge havadan böyle görüntülendi: Deprem en çok orayı vurdu

10 Mart hava durumu: O bölgelere sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

10 Mart hava durumu: O bölgelere sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Bir ilde daha diri fay hattı ortaya çıktı: Uzmanı açıkladı bölgede deprem riski var mı?

Bir ilde daha diri fay hattı ortaya çıktı: Uzmanı açıkladı bölgede deprem riski var mı?

Devasa kayalar evleri teğet geçti! Depremde dağdan kopmuştu! Arabalar bile yanında karınca gibi kaldı. Arabalar bile yanında karınca gibi kaldı

Devasa kayalar evleri teğet geçti! Depremde dağdan kopmuştu! Arabalar bile yanında karınca gibi kaldı. Arabalar bile yanında karınca gibi kaldı

Depremden sonra Bitlis'te endişelendiren su artışı: 30 santimetreyi buldu

Depremden sonra Bitlis'te endişelendiren su artışı: 30 santimetreyi buldu