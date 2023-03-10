  • USD: 18,94 - 18,97
  • EURO: 20,05 - 20,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Oğlu, gelini ve 3 torununu kaybeden depremzede: Daha önce böylesini görmedim

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki depremde oğlu, gelini ve 3 torununu kaybeden Zülküf Dede (67), ''Oğlum, ağabeyinin evinin yıkıldığını görmüş. Ondan sonrası benim için son oldu. Aynı gün öğle saatlerinde büyük bir deprem daha oldu. Daha önce böyle bir deprem görmedim. Allah, böyle acı yaşatmasın'' dedi.

Ekleme: 10.03.2023 - 14:45 Güncelleme: 10.03.2023 - 14:46 / Editör: Ozge Selin
Oğlu, gelini ve 3 torununu kaybeden depremzede: Daha önce böylesini görmedim
Elbistan'da yaşayan 2 çocuk babası Zülküf Dede, 6 Şubat'ta, kaldığı küçük oğlunun evinde depreme yakalandı. Oğlu, gelini ve torunlarıyla ağır hasar gören evi tahliye eden Zülküf Dede, aynı depremde başka bir binada oturan en büyük oğlu, gelini ve 3 torununu ise kaybetti. Şu an çadır kentte yaşamlarını sürdüren Zülküf Dede, yaşadıklarını anlatarak, 'Saat 04.15 sıralarında deprem başladı. Bizim oturduğumuz ev ağır hasar kaldı. Çok şükür oğlum, gelinim ve torunlarımla dışarı çıktık. Oğlum, ağabeyini cep telefonuyla aradı. Ancak telefonla ulaşamayınca hemen oturdukları eve gitti. Oğlum, ağabeyinin evine vardığında, evin yıkıldığını görmüş. Ondan sonrası benim için son oldu. Tipi, kar, fırtına olduğu için ne olduğu anlayamadık'' dedi.

'BİRÇOK EV OTURULAMAYACAK DURUMDA'

Hayatında böyle bir deprem yaşamadığını belirten Dede, ''Şu anda çadır kentte kalıyoruz. Günden güne de hayat normale dönüyor. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Bizim hiçbir eksiğimizi koymadan hepsine verdiler. Ne istersek, hemen asker ve polisimiz getiriyor. Oğlum, 3 torunumla gelinim depremde vefat etti. Küçük gelinim ve çocuklarıyla birlikte kalıyoruz. Elbistan'da evlerin durumu çok kötü. Birçok ev oturulamayacak durumda. Yıkılmış enkaz yüzde ellinin üzerinde ve bunun yanında yan yatmış ile oturulamayacak binalar da yüzde 30-35 oranında. 67 yaşındayım, daha önce böyle bir deprem görmedim. Allah, devletimize ve milletimize bir daha böyle acı yaşatmasın'' diye konuştu.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Gezici Araştırma Şirketi Başkanı: Kamuoyu deprem sorununu iktidarın çözeceğine daha çok inanıyor
YSK: Birinci turda sonuç alınmazsa ikinci tur 28 Mayıs'ta gerçekleşecek
Hataylı depremzede tek isteğini Bakan Bozdağ'a açıkladı: Cumhurbaşkanımızı görmeyi çok istiyorum
'6'lı Masa'da her başlık ayrı biz kriz: Her söylemleri birbirlerine ters!
Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor
TSK ve MSB yalanı erken patladı: CHP'li Öztrak'ın iddiasına İletişim Başkanlığı'ndan cevap
Bakan Nebati: İstihdam rekor seviyeye ulaştı
'Mücahid Kılıçdaroğlu' ifadelerine bir tepki de AGD'den: Asalak söylemler
Yargıtay'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: Manevi tazminat cezasını az buldu
Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi açıklaması: İki fay birden kırılarsa... İki şehre dikkat çekti: Depremler olursa bizi şaşırtmaz
Gelecek Partisi 'Amed' ifadesini olağan karşıladı: Amed denilebilir...
İktidarı destekleyen vatandaşları tehdit eden Yunus Günçe Sözcü TV'de işbaşı yaptı
Devlete borç kalmayacak! Tarihi düzenleme yasalaştı: O borçlar siliniyor!
Enkaz altındaki insanlarla dalga geçmişlerdi... İşte o vicdansızlar için istenen ceza
Batı'nın endişeleri: Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dramaya dönüştü! Akşener'in beceriksiz güç oyunu...
Cumhur İttifakı'ndan yeni partilerin katılımına yeşil ışık
İşsizlik tek hanede!
Saadet Partili Habibe Erdoğan da Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'mücahit' ilan etti
110 polisle şafak vakti PKK/KCK operasyonu: Evlere 'koçbaşı' kullanılarak girildi
Ve altılı koalisyon masası HDP'ye teslim oldu; Kandil'de bayram
Whatsapp yasaklanabilir! İngiltere ile güvenlik yasası krizi...

Whatsapp yasaklanabilir! İngiltere ile güvenlik yasası krizi...

Yollar 4 metre kaydı! Bölge havadan böyle görüntülendi: Deprem en çok orayı vurdu

Yollar 4 metre kaydı! Bölge havadan böyle görüntülendi: Deprem en çok orayı vurdu

10 Mart hava durumu: O bölgelere sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

10 Mart hava durumu: O bölgelere sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Araç sahipleri dikkat! Yargıtay’dan emsal karar | Sıfırı ile değişiyor

Araç sahipleri dikkat! Yargıtay’dan emsal karar | Sıfırı ile değişiyor

İstanbul'daki üst geçit ve viyadüklere deprem uyarısı: Göçme riski var

İstanbul'daki üst geçit ve viyadüklere deprem uyarısı: Göçme riski var

10 milyon TL'ye satılan lüks villalar da depremde yerle bir oldu

10 milyon TL'ye satılan lüks villalar da depremde yerle bir oldu