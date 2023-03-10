Malatya'da deprem soruşturmasında tutuklu sayısı 36 oldu

6 Şubat'ta yaşanılan deprem felaketinin ardından depremde yıkılan binalarda sorumluluğu, ihmali bulunanlar için düğmeye basıldı.Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 107 şüpheliden 96'sı gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 50'si adli kontrol şartıyla, 15'i ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.Malatya'da Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar kapsamında 82 şüpheli gözaltına alınmış, 33 zanlı tutuklanmıştı.