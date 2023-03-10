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Elon Musk Teksas'ta kendi şehrini inşa edecek

SpaceX ve Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın, ABD'nin Teksas eyaleti yakınlarındaki bölgeye kendi şehrini inşa etmeyi planladığı bildirildi.

Ekleme: 10.03.2023 - 14:15 Güncelleme: 10.03.2023 - 14:17 / Editör: Ozge Selin
Elon Musk Teksas'ta kendi şehrini inşa edecek
Wall Street Journal'ın (WSJ) yayımladığı habere göre, söz konusu şehir, eyaletin Austin kenti yakınlarında bulunan Bastrop County'de inşa edilecek.

İnşası süren Boring ve SpaceX tesislerinin yanındaki alana temelinin atılması planlanan şehrin, Musk'ın şirketlerindeki çalışanların piyasanın altında kira ücretleriyle yeni evlere taşınmasına imkan sunacağı iddia edildi.

Teksas yasalarınca bir bölgenin şehir kabul edilebilmesi için başvuru yapılmadan önce en az 201 kişinin bu bölgede yaşaması gerekiyor.

Bu sürecin ardından bölge yargıcından onay alınıyor.

Bastrop County bölgesinden bir yetkilinin açıklamasında, Musk'tan veya sahibi olduğu herhangi bir kuruluştan henüz başvuru alınmadığı kaydedildi.

Elon Musk Teksas'ta kendi şehrini inşa edecek

Elon Musk Teksas'ta kendi şehrini inşa edecek

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