Bakan Nebati: İstihdam rekor seviyeye ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ocakta bir önceki aya göre 166 bin kişi azalarak 3 milyon 424 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7 iken kadınlarda yüzde 13,7 olarak tahmin edildi. İşsizlik verisi ve sanayi üretim verileri geldi. işsizlik oranı, ocakta bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleşirken, Türkiye'de sanayi üretimi, ocakta aylık bazda yüzde 1,9, yıllık bazda yüzde 4,5 artış gösterdi.Rakamları değerlendiren Bakan Nebati, 'Ocak ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 4,5 artarken, aynı zamanda bir önceki aya göre 354 bin kişi ilave istihdam artışı sağlanmıştır. Böylece toplam istihdam 31,8 milyon kişi ile rekor seviyeye ulaşmış ve işsizlik oranı yüzde 9,7'ye gerilemiştir' dedi.Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:'Küresel ekonomideki tüm zorluklara rağmen 2022 yılında yüzde 5,6'lık güçlü büyüme performansı sergileyen ekonomimiz bu yılın Ocak ayında da kuvvetli görünümünü sürdürmüştür. Ocak ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 4,5 artarken, aynı zamanda bir önceki aya göre 354 bin kişi ilave istihdam artışı sağlanmıştır. Böylece toplam istihdam 31,8 milyon kişi ile rekor seviyeye ulaşmış ve işsizlik oranı yüzde 9,7'ye gerilemiştir. Biz büyük ve güçlü bir ülkeyiz. Bugüne kadar birçok zorluğun üstesinden geldik. Dinamik ve üretken ekonomimizin yanı sıra sahip olduğumuz güçlü kamu maliyesi ile yaşadığımız büyük deprem felaketinin yol açtığı ekonomik kayıpları en kısa zamanda telafi edecek kararlılığa sahibiz.'İşsizlik rakamları düşüşte: Ocak ayında tek haneye gerilediTürkiye İstatistik Kurumu ocak ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. İşsizlik verisi ocak ayında bir önceki aya göre düşüş göstererek yüzde 9,7 olarak gerçekleşti.İstihdam oranı yüzde 48,9 olduİstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 354 bin kişi artarak 31 milyon 837 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 48,9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 31,2 olarak gerçekleşti.İşgücü 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 188 bin kişi artarak 35 milyon 260 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 54,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,5 iken kadınlarda yüzde 36,1 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puanlık artış ile yüzde 20,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 16,5, kadınlarda ise yüzde 26,6 olarak tahmin edildi.İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,7 saat artarak 44,9 saat olarak gerçekleşti.Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,6 puanlık artış ile yüzde 21,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,3 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,7 olarak tahmin edildi.