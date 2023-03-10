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Adana'da ilginç olay: Evinde yattığı sırada ağzından vuruldu

Adana’da bir kişi evinde yattığı sırada dışarıdan açılan ateş sonucunda ağzından vurularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekleme: 10.03.2023 - 10:00 Güncelleme: 10.03.2023 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
Adana'da ilginç olay: Evinde yattığı sırada ağzından vurulduOlay, Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler, Onur A.'ın evine tabanca ile defalarca ateş açıp kaçtı.

Adana'da ilginç olay: Evinde yattığı sırada ağzından vuruldu
Evinde yattığı sırada açılan ateş sonucunda Onur A., ağzından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin arama çalışmalarına devam ediyor.

Adana'da ilginç olay: Evinde yattığı sırada ağzından vuruldu
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