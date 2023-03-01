Görevden uzaklaştırılmıştı: Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, yeniden ifade verdi
Rüşvet iddialarının ardından görevinden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in, İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin raporu sonrası açılan ikinci soruşturmada ifadesi alındı.
Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediği iddiasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen yıl 19 Ocak'ta operasyon düzenledi.
Başkan, görevden uzaklaştırıldı
200 bin dolar rüşvet alırken, suçüstü yakalanarak gözaltına alınan Erdağı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Soruşturma kapsamında Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin de İçişleri Bakanlığı'nca geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.
Yeniden ifade verdi
Bu kararın 2 ay uzatılmasının ardından Şahin, açılan ikinci soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi'ne avukatı ile gelen Şahin, 3,5 saat ifade verdi.
İkinci soruşturma başlatıldı
Soruşturma kapsamında Selçuk Erdağı ile bazı iştirak ve belediye çalışanlarının da ifadesinin alındığı öğrenildi.
Bilecik Belediyesi'ne gelen müfettişlerin hazırladığı tevdi rapor kapsamında tespit edilen usulsüzlüklerin savcılığa iletilmesi ile ikinci soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
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