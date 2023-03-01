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Ersin Tatar'dan Gaziantep'e taziye ziyareti

Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, asrın deprem felaketinden etkilenen Gaziantep’e taziye ziyaretinde bulundu. Deprem felaketinin ardından yaraların sarılması için seferber olduklarını ve 5 bin depremzedenin Kıbrıs’ta misafir edildiğini belirten Ersin Tatar, Adıyaman’da otel enkazı altında hayatını kaybeden 24’ü voleybolcu 35 Kıbrıs vatandaşının ölümüne ilişkin konunun da yakın takipçisi olduklarını ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüştüğünü söyledi.

Ekleme: 1.03.2023 - 17:14 Güncelleme: 1.03.2023 - 17:15 / Editör: Ozge Selin
Ersin Tatar'dan Gaziantep'e taziye ziyareti
Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, taziye ziyaretinde bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. İl Afet Koordinasyon Merkezi'nde Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer yetkililere taziye dileklerini iletti. Deprem felaketine ilişkin yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi de alan Ersin Tatar, yaptığı açıklamada Kıbrıslı Türkler olarak 6 Şubat'tan bu yana depremin acısını anavatan Türkiye ile birlikte yaşadıklarını söyledi.

Asrın felaketinde on binlerce insanın hayatını kaybederek şehit olduğunu ve bu durumun kendilerini derinden üzdüğünü vurgulayan Tatar, 'Bu acı öyle bir acı ki hiçbir zaman unutulmayacaktır. 6 Şubat öncesi ve 6 Şubat sonrası vardır ve artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz. Biz KKTC olarak bu acıyı birlikte yaşadık. Çünkü burada 24'ü voleybol takımında yer alan çocuklarımız ile aileleri ve öğretmenleri ile 35 kişilik kafile Adıyaman'da otel enkazında şehit olmuşlardır. Diğer bölgelerde de bazı vatandaşlarımız hayatlarını kaybetti' diye konuştu.

Deprem felaketinin ardından KKTC'de yaşayan Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniyeli vatandaşların yakınlarının Kıbrıs'a geldiğini söyleyen Tatar, 'Kıbrıs'a yerleşen vatandaşlarımızın yakınları da bu depremde vefat etti. Deprem bölgelerinde yaşanan felaketten sonra AFAD ve diğer kuruluşların yaraların en erken sarılabilmesi için olağanüstü gayretle çalışmasını yürekten kutluyorum. Çünkü enkaz bölgelerinde insan üstü gayret gördük. Türk milletinin ana vatanımızın bu felaketten en erken zaman kurtulması, yaraların sarılması, geleceğe umut ve özgüvenle bakılması ve bu enkazdan güçlü şekilde çıkılması temennimizdir. Bizler Kıbrıs'tan bakınca Anadolu ve Toroslorı görüyoruz. Şu anda da dualarımız sizlerledir. Şu anda Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyetinde bana verilen bilgiye göre 5 bine yakın depremzedeyi ağırlıyoruz. Onlar şu anda Kıbrıs'ta bizlerin misafiridir. Böyle olması gerekiyordu, bizler Kıbrıs halkı olarak duyarlılığı sürdürmeye devam ediyoruz' dedi.

Bir soru üzerine Kıbrıs'ta deprem felaketi yaşanacağına yönelik iddiaların doğru olmadığını, yaptıkları inceleme ve değerlendirmeler ile böyle bir risk bulunmadığını anlatan Tatar, 'Kıbrıs'ta 1953 yılında 6.5 büyüklüğünde deprem oldu, ondan 150 sene önce Gazi Mağusa yakınlarında deniz açıklarında deprem oldu. Ben şiddetli deprem olacağı kanaatinde değilim. Deprem riski Kuzey Kıbrıs değil ma Güney Kıbrıs'ta daha fazla bulunmaktadır. Kıbrıs'ta yapılan binalar ve denetimler, zemin seçimi nedeniyle ben büyük bir risk olduğunu düşünmüyorum' diye konuştu.

Adıyaman'da otel enkazında kalan 35 voleybol takımı kafilesinin ölümlerinin Kıbrıs'ta büyük trajediye yol açtığını söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 'Kuzey Kıbrıs'ta da evlatlarını kaybeden aileler var. Bizim için Adıyaman'da o otelin altında kalan hayatlarını kaybeden 24 yavrumuz, öğretmen ve velileri trajedi olmuştur. Ana vatanımızda on binlerce insan hayatlarını kaybetti. Acı acıdır ve hep birlikte yaşıyoruz. Voleybol turnuvasına geldikleri Adıyaman'da vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetmeleri bir bakıma Kıbrıs'a ateş bombası şeklinde yansıma yapmıştır. Bu binayla ilgili iddia ve zafiyet olduğu şeklinde yankılar var ve bunun takipçisi olacağız. Bu konuyla ilgili olarak Adalet Bakanımız ile görüştüğüm onun da bu işin takipçisi olacağını, adalet hukuk neyse mutlaka yerine getirileceği yönünde söz aldım. Bu mesele bizim için önemli ve takipçisi olacağımızı ifade ediyorum' şeklinde konuştu.
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