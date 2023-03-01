'Elbistan il olsun' sloganlarını durdurmuştu! Devlet Bahçeli'nin sözlerini böyle çarpıttılar

Kahramanmaraş depreminin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ikinci kez deprem bölgelerine ziyaret gerçekleştirdi. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de katıldığı ziyarette Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde konteyner kentte depremzedelerle bir araya geldi. Bu sırada açılan bir pankart ve atılan sloganlara Devlet Bahçeli tepki gösterdi. 'Elbistan il olsun' sloganlarına Bahçeli, "Böyle bir günde, böyle sloganlarla Sayın Cumhurbaşkanımızın ve diğer yetkililerin burayı ziyaretini sabote etmeye hakkınız yok." ifadeleriyle tepkisi gösterdi. Bahçeli'nin bu sözlerini sosyal medya trolleri ve Oda TV böyle çarpıttı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, depremden etkilenen 11 ile ziyaretlerini sürdürüyor. Liderler son olarak dün Kahramanmaraş'ı ve Malatya'yı ziyaret etti. Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin Kahramanmaraş ziyaretinde, 'Elbistan il olsun' pankartları açıldı ve sloganlar atıldı.Bahçeli açılan pankart ve atılan sloganlar sonrası vatandaşları uyararak, 'Böyle bir günde, böyle sloganlarla Sayın Cumhurbaşkanımızın ve diğer yetkililerin burayı ziyaretini sabote etmeye hakkınız yok. Sessizlik olacak. Hepsi dağılsın gitsin. İndirin şunları. Hadi bakalım.' ifadelerini kullandı.Devlet Bahçeli'nin bu açıklamalarının ardından sosyal medya trolleri harekete geçti. Videoyu paylaşan troller 'Devlet Bahçeli depremzedeleri azarladı' iftirasını attı. ODATV ise daha da ileri giderek, Bahçeli'nin söylemediği sözü söylemiş gibi 'Cumhurbaşkanını protesto etmeye hakkınız yok' başlığıyla bir haber yaptı.Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, ODATV'nin bu çarpıtmasına sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. 'Oda Tv isimli rezil ve kepaze bir yayın organının yaptığı bu ahlaksızca haberin sonuna kadar takipçisi olacağız.' diyen Özdemir, 'Sayın Genel Başkanımızın söylemediği bir sözü söylemiş gibi yansıtma yalan ve iftirasının hesabı hukuken mutlaka sorulacaktır.' ifadelerini kullandı.Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü;Sn Genel Başkanımız, Sn Cumhurbaşkanımızla depremzede vatandaşlarımızla buluşmak üzere yapılan Elbistan ziyaretinde alandaki bazı şahısların 'Elbistan il olsun' tezahüratına karşılık, acımızın olduğu bir günde böylesi bir konunun paylaşılmasının yakışık olmadığını ifade etmiştir.Durum böyleyken, konuyu farklı yerlere çekerek maksatlı hareket eden güruhların çabaları beyhudedir. Devletimiz ve milletimiz kenetlenmiştir, yaralarımız en kısa sürede sarılacak ve afetten etkilenen tüm bölgeler yeniden ve daha güçlü şekilde ayağa kalkacaktır.