  • USD: 18,87 - 18,90
  • EURO: 20,08 - 20,12
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

'Elbistan il olsun' sloganlarını durdurmuştu! Devlet Bahçeli'nin sözlerini böyle çarpıttılar

Kahramanmaraş depreminin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ikinci kez deprem bölgelerine ziyaret gerçekleştirdi. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de katıldığı ziyarette Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde konteyner kentte depremzedelerle bir araya geldi. Bu sırada açılan bir pankart ve atılan sloganlara Devlet Bahçeli tepki gösterdi. 'Elbistan il olsun' sloganlarına Bahçeli, "Böyle bir günde, böyle sloganlarla Sayın Cumhurbaşkanımızın ve diğer yetkililerin burayı ziyaretini sabote etmeye hakkınız yok." ifadeleriyle tepkisi gösterdi. Bahçeli'nin bu sözlerini sosyal medya trolleri ve Oda TV böyle çarpıttı.

'Elbistan il olsun' sloganlarını durdurmuştu! Devlet Bahçeli'nin sözlerini böyle çarpıttılar
Ekleme: 1.03.2023 - 16:22 Güncelleme: 1.03.2023 - 16:52 / Editör: Ozge Selin
'Elbistan il olsun' sloganlarını durdurmuştu! Devlet Bahçeli'nin sözlerini böyle çarpıttılar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, depremden etkilenen 11 ile ziyaretlerini sürdürüyor. Liderler son olarak dün Kahramanmaraş'ı ve Malatya'yı ziyaret etti. Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin Kahramanmaraş ziyaretinde, 'Elbistan il olsun' pankartları açıldı ve sloganlar atıldı.

DEVLET BAHÇELİ MÜDAHALE ETTİ
Bahçeli açılan pankart ve atılan sloganlar sonrası vatandaşları uyararak, 'Böyle bir günde, böyle sloganlarla Sayın Cumhurbaşkanımızın ve diğer yetkililerin burayı ziyaretini sabote etmeye hakkınız yok. Sessizlik olacak. Hepsi dağılsın gitsin. İndirin şunları. Hadi bakalım.' ifadelerini kullandı.

'Elbistan il olsun' sloganlarını durdurmuştu! Devlet Bahçeli'nin sözlerini böyle çarpıttılar

SOSYAL MEDYA TROLLERİ VE ODATV SÖZLERİNİ ÇARPITTI
Devlet Bahçeli'nin bu açıklamalarının ardından sosyal medya trolleri harekete geçti. Videoyu paylaşan troller 'Devlet Bahçeli depremzedeleri azarladı' iftirasını attı. ODATV ise daha da ileri giderek, Bahçeli'nin söylemediği sözü söylemiş gibi 'Cumhurbaşkanını protesto etmeye hakkınız yok' başlığıyla bir haber yaptı.

MHP'DEN TEPKİ
Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, ODATV'nin bu çarpıtmasına sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. 'Oda Tv isimli rezil ve kepaze bir yayın organının yaptığı bu ahlaksızca haberin sonuna kadar takipçisi olacağız.' diyen Özdemir, 'Sayın Genel Başkanımızın söylemediği bir sözü söylemiş gibi yansıtma yalan ve iftirasının hesabı hukuken mutlaka sorulacaktır.' ifadelerini kullandı.

Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü;

ACIMIZIN OLDUĞU BİR GÜNDE BU KONU KONUŞULMAZ
Sn Genel Başkanımız, Sn Cumhurbaşkanımızla depremzede vatandaşlarımızla buluşmak üzere yapılan Elbistan ziyaretinde alandaki bazı şahısların 'Elbistan il olsun' tezahüratına karşılık, acımızın olduğu bir günde böylesi bir konunun paylaşılmasının yakışık olmadığını ifade etmiştir.

Durum böyleyken, konuyu farklı yerlere çekerek maksatlı hareket eden güruhların çabaları beyhudedir. Devletimiz ve milletimiz kenetlenmiştir, yaralarımız en kısa sürede sarılacak ve afetten etkilenen tüm bölgeler yeniden ve daha güçlü şekilde ayağa kalkacaktır.

'Elbistan il olsun' sloganlarını durdurmuştu! Devlet Bahçeli'nin sözlerini böyle çarpıttılar
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Batı'nın umudu 6'lı koalisyon: Reuters Batı'nın Türkiye planını yazdı! ABD, Çin ve Rusya’ya karşı bunu kullanacak
KKTC’ye kaçan müteahhitten pişkin savunma! Yaptığı binanın yıkıldığını ve 100 kişinin öldüğünü 3 gün sonra öğrenmiş
EYT'liler için adım adım emeklilik yol haritası
Yerli ve milli İHA ve SİHA'lar deprem bölgesinde 2 bin 296 saat görev yaptı
'Elbistan il olsun' sloganlarını durdurmuştu! Devlet Bahçeli'nin sözlerini böyle çarpıttılar
11 ilde fiyatlar sabitlendi! Bakan Kurum: Hep birlikte bu süreci yürütmek zorundayız
AK Parti Grup Toplantısı öncesi, depremde hayatını kaybeden milletvekili Yakup Taş unutulmadı
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Paniğe gerek yok
CHP’li vekile tepkiler çığ gibi! Apar topar paylaşımını kaldırdı: Halktan bu kadar mı uzaksınız?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi açıklaması
Deprem öncesi başka deprem sonrası başka! Kentsel dönüşüme karşı çıkan Meral Akşener hükümeti suçladı!
Baykar'dan zorunlu açıklama: Açıkça dolandırıcılık girişimidir
CHP yandaşı yazar Ataol Behramoğlu'ndan ölüm tehdidi: “Bir gün bir devlet başkanı…”
Finlandiya gaza bastı: NATO için tarih verdi! Rusya sınırına çitli engel
Felaketi yaşayan 11 şehirde 351 dava! Kentsel dönüşüme CHP ve TMMOB engeli
CHP’den Altılı Masa'ya hodri meydan: 'Kemal Kılıçdaroğlu dışında aday önerilmeyecek'
Bu fedakârlığa şapka çıkarılır! ‘Bu güzellik fırsatçılara örnek olsun’
Ankara'da provokasyon! Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk polise saldırdı
AFAD açıkladı: Depremlerde can kaybı 45 bin 89'a ulaştı
1 Mart hava durumu: O illerde toz taşınımı ve yağış etkili! Bugün hava nasıl olacak?

1 Mart hava durumu: O illerde toz taşınımı ve yağış etkili! Bugün hava nasıl olacak?

Hatay parça parça yıkıldı: Bir milyon kişi şehri terk etti

Hatay parça parça yıkıldı: Bir milyon kişi şehri terk etti

120 kişiye mezar olmuştu! Eda Apartmanı ile ilgili şok detay: Kararı bir gün önce almışlar

120 kişiye mezar olmuştu! Eda Apartmanı ile ilgili şok detay: Kararı bir gün önce almışlar

Deprem riskinin yüksek olduğu iller, ilçeler hangileri? İstanbul'da deprem olacak mı? Deprem açısından riskli bölgeler nereler? Türkiye'de deprem riskinin yüksek olduğu iller hangileri? Türkiye'de nerelerde deprem olacak?

Deprem riskinin yüksek olduğu iller, ilçeler hangileri? İstanbul'da deprem olacak mı? Deprem açısından riskli bölgeler nereler? Türkiye'de deprem riskinin yüksek olduğu iller hangileri? Türkiye'de nerelerde deprem olacak?

Mersin'de gizemli olay: Suyun rengi bir anda kızıla döndü herkes nedenini merak ediyor

Mersin'de gizemli olay: Suyun rengi bir anda kızıla döndü herkes nedenini merak ediyor

Kilometrelerce uzunluğa ulaştı: En çok Hatay'da görüldü

Kilometrelerce uzunluğa ulaştı: En çok Hatay'da görüldü