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Beyaz Gazete
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CHP’den Altılı Masa'ya hodri meydan: 'Kemal Kılıçdaroğlu dışında aday önerilmeyecek'

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, partide Kemal Kılıçdaroğlu dışında başka bir ismin önerilmeyeceğini belirtti. Masanın ortaklarından olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ın adaylığı konusunda ısrarcı bir tutum sergiliyordu.

CHP’den Altılı Masa'ya hodri meydan: 'Kemal Kılıçdaroğlu dışında aday önerilmeyecek'
Ekleme: 1.03.2023 - 10:41 Güncelleme: 1.03.2023 - 10:56 / Editör: Ozge Selin
CHP’den Altılı Masa'ya hodri meydan: 'Kemal Kılıçdaroğlu dışında aday önerilmeyecek'
Türkiye 10 ilde büyük bir yıkıma yol açan Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmaya çalışırken muhalefet ise seçim gündemine girmiş durumda.

14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimler için Altılı Masa'da aday krizi devam ediyor.

13 Şubat'ta aday belirlemek için toplanacak masada, yaşanan deprem felaketi sonrası bu süreç ileri bir tarihe ertelenmişti.

Aday yarın belirlenecek
Dün basın açıklaması yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yaptığı açıklamada, 2 Mart'ta toplanacak 6'lı masa toplantısında adayın ilk kez konuşulacağını belirtti.
İYİ Parti cephesi Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ismi üzerinde dururken Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ısrarı sürüyor.

Eren Erdem: Kılıçdaroğlu dışında aday önerilmeyecek
TELE1'de konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, Altılı Masa'nın adayı konusunda açıklamalarda bulundu.
Mansur Yavaş'ın adaylık konusunda adının geçmesine değinen Eren Erdem şu ifadeleri kullandı:

'5 parti onay verse bile 6'ncı partinin duruşu nettir. Cumhuriyet Halk Partisi içinden Kemal Kılıçdaroğlu dışında, belediye başkanı veya milletvekili masaya önerilmeyecektir.'
Erdem, masadan başka bir ismin aday olarak belirlenmesi durumuna ise, 'Örneğin Akşener üzerinde uzlaşıldı, çıkarız çalışırız.' dedi.
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