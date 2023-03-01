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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Revep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’da meydana gelen tren kazası nedeniyle Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Ekleme: 1.03.2023 - 17:37 Güncelleme: 1.03.2023 - 17:40 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e geçmiş olsun mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Yunanistan'da yaşanan tren kazasından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, kazada hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralananlara şifa temennisinde bulundu.

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