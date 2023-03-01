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AFAD açıkladı: Depremlerde can kaybı 45 bin 89'a ulaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 45 bin 89 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremlerin ardından bölgede 11 bin 20 artçı sarsıntı meydana geldi.

AFAD açıkladı: Depremlerde can kaybı 45 bin 89'a ulaştı
Ekleme: 1.03.2023 - 09:31 Güncelleme: 1.03.2023 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
AFAD açıkladı: Depremlerde can kaybı 45 bin 89'a ulaştı
AFAD, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 89'a yükseldiğini açıkladı

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da 45 bin 89 kişi hayatını kaybetti. Bölgeden tahliye edilen ve kendi imkanları ile gittikleri illerde valilik veya kaymakamlıklara başvurarak kayıt yaptıranların sayısı 1 milyon 971 bin 589'a ulaştı.

Bölgede halen AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 6 bin 368 arama kurtarma personeli görev yapıyor.
Ayrıca deprem bölgelerinde AFAD, emniyet, jandarma, MSB, UMKE, ambulans, yerel güvenlik, yerel destek ekipleri ile gönüllüler ve saha personelinden toplam 234 bin 636 kişi bulunuyor.

Afet bölgesinde başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere toplam 18 bin 40 aracın görevi devam ediyor.

Bölgeye, personel ve malzeme sevkiyatı için kurulan hava köprüsü ile Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 116 helikopter ve 76 uçakla bugüne kadar 13 bin 999 sorti yapıldı.

Bu arada bölgede Milli Savunma Bakanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından toplam 38 gemi görevlendirildi.

358 bin 37 çadırın kurulumu tamamlandı
Depremden yoğun şekilde etkilenen bölgelere, bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile farklı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar tarafından sevk edilen 358 bin 37 çadırın kurulumu tamamlandı. 11 il ve 332 noktada konteyner kentler oluşturulurken, 10 il ve 162 noktada konteyner kent kurulumları devam ediyor.

Afet bölgesinde ve afet bölgesi dışında çadır, konteyner, GSB yurtları, oteller, kamu misafirhaneleri, MEB tesisleri ve diğer tesislerde barınma hizmeti sunulan kişi sayısı 1 milyon 915 bin 687'ye ulaştı.

Afet psikososyal destek çalışmaları kapsamında, 4 mobil sosyal hizmet merkezi Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya'da görevlendirildi. Deprem bölgesinde 691 bin 388, deprem bölgesi dışında 333 bin 903 olmak üzere toplam 1 milyon 25 bin 291 kişiye psikososyal destek verildi.

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