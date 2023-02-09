Gaziantep'te taziye çadırını ziyaret etti

Türkiye deprem felaketini atlatmaya çalışıyor.7.7 ve 7.5'lık depremlerle sarsılan ülkemizde 10 şehir büyük yıkıma uğradı.Yaraların sarılması için büyük bir çaba sarf edilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilelen illeri ziyaretini sürdürüyor.Erdoğan, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ın ardından Gaziantep'e geldi.Burada incelemelerde bulunan ve depremzedelerle çadır kentlerde bir araya gelen Erdoğan, yetkililerden de bilgi aldı.Cumhurbaşkanı daha sonra taziye çadırını da ziyaret etti.Erdoğan, burada okunan dualara eşlik ederken depremde yakınlarını kaybeden depremzedelere de taziyelerini iletti.