Derya Uluğ enkaz altında kalan Taha Duymaz'la ilgili bilgi verdi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilimizde büyük yıkımlara neden oldu. Yaşanan deprem felaketinde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti.Hatay'da yaşayan ve yayınladığı yemek videoyla tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, ve ailesi de depremde göçük altında kaldı.Deprem bölgesine giden Derya Uluğ, sosyal medya hesabından Taha Duymaz'ın olduğu binanın üzerine bir bina daha yıkıldığını ve büyük vinçlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Sabaha karşı bir video yayınlayan Uluğ, şu açıklamayı yaptı:'Biz şu an Taha Duymaz ile ilgili bilgi vermek istedik size. Mustafa, Burak'la konuşuyor. Biz oraya vinç ve operatör yönlendirdik' dedi. Taha Duymaz'ın olduğu binanın üzerinde bir bina daha varmış. CZN Burak orada zaten. İrtibata geçtik. Bir binayı kaldırırken diğerinin tutulması lazım. Vinç bekliyoruz. İnşallah olacak. Saat 8-9 gibi. Vinçler gelecek.Bu binada, Taha Duymaz'ın kendisi, kardeşi Melek Duymaz ve Umut Duymaz, halası, eniştesi ve komşuları var. Herkesten yardım istiyorum. Taha'nın olduğu enkaza AFAD geldi, çalışma başladı arkadaşlar. Şu an gelen kesin ve net bilgi. Orda zorlu bir süreç var. Dualarınızı eksik etmeyin'