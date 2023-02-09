  • USD: 18,81 - 18,84
  • EURO: 20,23 - 20,27
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Derya Uluğ enkaz altında kalan Taha Duymaz'la ilgili bilgi verdi

Şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AFAD'ın Taha Duymaz'ın içinde olduğu binada çalışmalara başladığını duyurdu.

Ekleme: 9.02.2023 - 15:22 Güncelleme: 9.02.2023 - 15:30 / Editör: Ozge Selin
Derya Uluğ enkaz altında kalan Taha Duymaz'la ilgili bilgi verdiKahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilimizde büyük yıkımlara neden oldu. Yaşanan deprem felaketinde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti.

Hatay'da yaşayan ve yayınladığı yemek videoyla tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, ve ailesi de depremde göçük altında kaldı.

Deprem bölgesine giden Derya Uluğ, sosyal medya hesabından Taha Duymaz'ın olduğu binanın üzerine bir bina daha yıkıldığını ve büyük vinçlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Sabaha karşı bir video yayınlayan Uluğ, şu açıklamayı yaptı:

'Vinçler gelecek'
'Biz şu an Taha Duymaz ile ilgili bilgi vermek istedik size. Mustafa, Burak'la konuşuyor. Biz oraya vinç ve operatör yönlendirdik' dedi. Taha Duymaz'ın olduğu binanın üzerinde bir bina daha varmış. CZN Burak orada zaten. İrtibata geçtik. Bir binayı kaldırırken diğerinin tutulması lazım. Vinç bekliyoruz. İnşallah olacak. Saat 8-9 gibi. Vinçler gelecek.

'Dualarınızı eksik etmeyin'
Bu binada, Taha Duymaz'ın kendisi, kardeşi Melek Duymaz ve Umut Duymaz, halası, eniştesi ve komşuları var. Herkesten yardım istiyorum. Taha'nın olduğu enkaza AFAD geldi, çalışma başladı arkadaşlar. Şu an gelen kesin ve net bilgi. Orda zorlu bir süreç var. Dualarınızı eksik etmeyin'
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
CHP'li Özgür Özel'in yardım yalanını AFAD çürüttü: Bir de bu dezenformasyona zaman ayırmak zorunda kaldık
İspanya ekibinden duygusal paylaşım: Asıl kahraman buradaki halk
Deprem felaketi sonrası Akkuyu NGS’den güvenlik açıklaması
Bakan Özer: Deprem bölgesindeki okullarda devam şartı aranmayacak
TBMM'de 10 il için OHAL oturumu
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı ile ilgili yeni açıklama...
Can Dündar deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı
Mucizenin adı 20 günlük Kerem bebek
Bakanlık duyurdu: Deprem bölgesinde maaşlar yatırılıyor
Depremin 80. saatinde mucize! Mert, Zeynep, Ünzile…
Bakan Ersoy ve Bakan Özer Malatya'da: Market ve eczanelerin yarısı açıldı
Sahra hastanesi yaraları sarmaya başladı! İçerisinde ameliyathane, laboratuvar dahil her şey bulunuyor
Milli İHA Aksungur sahada! Türkiye seferber oldu! Bu kez iletişimi sağlıyor
Depremzede 16 bebek Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Kahramanmaraş'tan Ankara'ya getirildi
Depremzedelere askeri helikopterle yardım malzemesi ulaştırıldı
Çadır kurulmadı diyen İsmail Saymaz'a canlı yayında tepki: Provokatörlük yapma
Duvara 'umudunuzu kaybetmeyin' yazdı 64 saat sonra 'ışığı' gördü
Adıyaman'da depremzedeler için çadırlar kuruldu
Dünyanın dört bir yanından destek! Asrın felaketinde Türkiye'yi yalnız bırakmadılar
Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? Depremden etkilenen 10 ilde hava durumu

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? Depremden etkilenen 10 ilde hava durumu

Depremden 76 saat sonra mucize kurtuluş: Üçü de enkazdan peş peşe çıkarıldı

Depremden 76 saat sonra mucize kurtuluş: Üçü de enkazdan peş peşe çıkarıldı

Depremin boyutu ekipleri dehşete düşürdü: Böyle bir yıkıma asla hazır olunmaz

Depremin boyutu ekipleri dehşete düşürdü: Böyle bir yıkıma asla hazır olunmaz

İtalyan uzmandan depreme ilişkin çarpıcı tespit: 130 kat daha büyük kayma üç metreyi aşacak

İtalyan uzmandan depreme ilişkin çarpıcı tespit: 130 kat daha büyük kayma üç metreyi aşacak

Deprem uzmanından dikkat çeken çıkış: “Bunu ilk kez söylüyorum Türkiye duysun…”

Deprem uzmanından dikkat çeken çıkış: “Bunu ilk kez söylüyorum Türkiye duysun…”