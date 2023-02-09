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Başkan Erdoğan'dan Kilis Devlet Hastanesi'nde depremzedelere ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinde incelemelerine devam ediyor. Kilis'e gelen Başkan Erdoğan burada Devlet Hastanesi'ndeki depremzedeleri ziyaret etti. Erdoğan depremzedelerin sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı.

Başkan Erdoğan'dan Kilis Devlet Hastanesi'nde depremzedelere ziyaret
Ekleme: 9.02.2023 - 19:41 Güncelleme: 9.02.2023 - 19:52 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Kilis Devlet Hastanesi'nde depremzedelere ziyaret
Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve Yüzyılın Felaketi olarak tanımlanan peş peşe 7.7 ve 7.6'lık depremler yüreklerimizi yaktı.

85 MİLYON SEFERBER OLDU

85 milyon Türkiye, afet bölgesi için seferber oldu. On binlerce personelle arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Türkiye enkaz altından gelecek sevindirici haberleri bekliyor.

Başkan Erdoğan'dan Kilis Devlet Hastanesi'nde depremzedelere ziyaret

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DEPREMZEDELERE ZİYARET

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da depremin vurduğu bölgede incelemelerini sürdürüyor. Kilis'e gelen Başkan Erdoğan burada Kilis Devlet Hastanesi'ni de ziyaret etti.

Erdoğan, depremzedelere ziyaret gerçekleştirirken sağlık durumlarıyla ilgili de bilgi aldı.

Başkan Erdoğan'dan Kilis Devlet Hastanesi'nde depremzedelere ziyaret

BAŞKAN ERDOĞAN: BU COĞRAFYANIN TARİHTE GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK DEPREM

Başkan Erdoğan, Kilis'te yaptığı açıklamada ise 'Geçtiğimiz pazartesi günü bu coğrafyanın tarihte gördüğü en büyük deprem felaketiyle sabah 04.17'de karşı karşıya kaldık.' ifadelerini kullandı.

Erdoğan, artık sayıları 100 bini bulan personelin, binlerce kamu, sivil toplum ve uluslararası yardım ekibinin sahada, görev başında olduğunu aktararak, tüm lojistik merkezlere her türlü yerli, yabancı yardımın aktığını söyledi.

Başkan Erdoğan'dan Kilis Devlet Hastanesi'nde depremzedelere ziyaret

'HİÇBİR VATANDAŞIMIZ SAHİPSİZ KALMAYACAK'

Türkiye'nin her ilinden, ilçesinden yardım malzemeleri ve gönüllülerin deprem bölgesindeki illere gelmeyi sürdürdüğünü belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

'Hem malzemelerin hem personelin deprem bölgesindeki organizasyonu AFAD tarafından yürütülmektedir. Hiç şüphesiz böylesine geniş alana yayılan ve derin etkileri olan bir afette eksikler olabiliyor. Ve bu eksikleri de süratle gidermenin gayreti içerisindeyiz. Buna rağmen bakanlıklarımız, kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, vatandaşlarımız canla başla çalışarak, depremzedelere yardımcı olmak için gayret sarf ediyor. Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız. Şu an itibarıyla depremzede vatandaşlarımıza ilk etapta 10'ar bin lira destek vereceğiz. Ve konutları yıkılanlarla ilgili olarak da TOKİ vasıtasıyla, Çevre, Şehircilik Bakanımın koordinasyonunda bir yıl içerisinde, bu konutların inşasını da bundan önce olduğu gibi gerçekleştireceğiz.'

Başkan Erdoğan'dan Kilis Devlet Hastanesi'nde depremzedelere ziyaret

'HİÇBİR VATANDAŞIMIZ, KONUTSUZ KALMAYACAK'

Yıkılan şehirleri önce enkazdan arındıracaklarını, 10 ilde müteahhit firmaların süratle enkazları kaldıracağını anlatan Erdoğan, yüklenici firmaların süratle buralarda inşaatları başlatmasını temin edeceklerini söyledi.

Başkan Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı: 'Gerek Van depreminde, gerek Bingöl'de, gerek İzmir'de, gerekse şu yakın dönemde Malatya, Elazığ buralarda, gerek Kastamonu'daki sel afetinde, Antalya, Muğla buralardaki felaketlerde nasıl süratle inşaatları tamamlayıp, sahiplerine teslim ettiysek, orada devlet olarak vatandaşımızın yanında olduğumuzu ispat ettiysek, aynı şekilde şimdi de bu 10 vilayetimizde hiç endişe olmasın, süratle vatandaşlarımız konutlarına sahip olacaklar. Hiçbir vatandaşımız, barınaksız, konutsuz kalmayacak. Bunları da çözeceğiz.'
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