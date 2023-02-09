Ankara'ya getirilen deprem mağduru vatandaşlar, KYK yurtlarına yerleştiriliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yerle bir olan ve Ankara'ya getirilen vatandaşlar, Çubuk ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) yerleştirilmeye başlandı.

Deprem faciasında evleri yıkılan vatandaşlar, Ankara'ya nakledilmeye başlandı.Kahramanmaraş, İskenderun, Malatya ve Hatay'da evleri yıkılan 500 kişi, Valilik koordinasyonunda ilçede oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezinde kayıtları yapıldı.Ekiplerce acil ve kişisel ihtiyaçları karşılanan afetzedeler, daha sonra belediye tarafından tahsis edilen otobüslerle Esenboğa Mahallesi'ndeki Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi içerisinde bulunan Çubuk Erkek ve Kız Öğrenci Yurdu'na götürülüyor.Ayrıca bölgeden gelen 51 kişi de ilçede yakınlarının yanına yerleştirildi.Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, yurda yerleştirilen aileyi ziyaret etti.Çubuk Belediyesi depremzedelerin geldiği yurtta kurduğu stantta çeşitli ikramlarda bulunuyor.