AFAD: Şanlıurfa'da ve Kilis'te arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı.9 saat arayla 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.Zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerde çalışmalar devam ederken, AFAD, Şanlıurfa'da ve Kilis'te arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.Ekiplerin diğer illere sevk edildiği belirtildi.