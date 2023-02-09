Adıyaman'da depremzedeler için çadırlar kuruldu
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da, depremzedeler için çadır kent kuruldu.
Türkiye'de meydana gelen ve yüzyılın felaketi olan Kahramanmaraş depreminin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor.
Çadır kent kuruldu
Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta ve depremden etkilenen diğer illerde olduğu gibi, Adıyaman'da da çadır kentler kuruldu.
Drone ile görüntülendi
AFAD ve Kızılay tarafından kurulan afet çadırlarında, depremzedeler yerleşmeye başladı.
Kurulan çadır kentler drone ile havadan görüntülendi.
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