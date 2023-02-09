Adıyaman'da depremzedeler için çadırlar kuruldu

Türkiye'de meydana gelen ve yüzyılın felaketi olan Kahramanmaraş depreminin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor.Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta ve depremden etkilenen diğer illerde olduğu gibi, Adıyaman'da da çadır kentler kuruldu.AFAD ve Kızılay tarafından kurulan afet çadırlarında, depremzedeler yerleşmeye başladı.Kurulan çadır kentler drone ile havadan görüntülendi.