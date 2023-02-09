83'üncü saatte gelen mucizenin adı 'Eymen'

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ASKİ ekipleri ve Moldava'dan gelen ekibin Hatay'da yaptıkları çalışma sonrası 3 yaşındaki Eymen enkazdan sağ olarak enkazdan kurtarıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş bu anları paylaşarak, 'Hatay'da ASKİ ekiplerimiz Moldova'dan gelen ekiple el ele vererek 83. saatte 3 yaşındaki Eymen'i kurtardı' dedi.EGM: EKİPLERİMİZ MİNİK YAVRUMUZ VE ANNESİNİ ENKAZDAN ÇIKARDIEmniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bir kız çocuğu ve annesinin kurtarılma anları paylaşılarak, '83 saat sonra... Minik yavrumuz ve annesi, bomba uzmanı polislerimizin de arasında olduğu kurtarma ekibi tarafından enkazdan çıkarıldı. Birlikte güçlüyüz Adıyaman' denildi.