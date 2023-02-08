Sinan Ateş cinayetinde tetikçi tutuklandı

Ankara'nın Çankaya İlçesi'nde Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş'i öldüren Eray Özyağcı firarının 36. gününde kaçtığı Yunanistan'dan deport edilmesi sonrasında Saçlimüsellim Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Uzunköprü Jandarma Komutanlığı'na getirilen Özyağcı'nın üzerinden kimliğini ispata yarar belge bulunmadı. Parmak izi sorgusu sonucunda kimlik bilgileri doğrulanan Özyağcı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.Özyağcı, soruşturmayı yürüten Başsavcıvekili ve cumhuriyet savcılarına ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği Özyağcı'nın 'Tasarlayarak Kasten Öldürme' suçundan tutuklanmasına karar verdi.