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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Okullar ve öğretmenevlerinde 251 bin depremzede konaklıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullar, öğretmenevleri, uygulama otelleri ve tüm konaklama imkanına sahip binalarda yaklaşık 251 bin depremzedenin ağırlandığını bildirdi.

Ekleme: 8.02.2023 - 15:34 Güncelleme: 8.02.2023 - 15:35 / Editör: Ozge Selin
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Okullar ve öğretmenevlerinde 251 bin depremzede konaklıyor
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da, Hal Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.

Mahmut Özer, bakanlığın 10 ildeki kapasitesinin tamamını vatandaşların hizmetinde aktif olarak kullandıklarını ifade etti.

'Günlük 372 bin vatandaşımıza sıcak yemek veriyoruz'
Depremden etkilenenlerin barınma ve yemek ihtiyaçları için de seferber olduklarını dile getiren Özer şöyle konuştu.

Şu anda Milli Eğitim Bakanlığımızın okullarında, öğretmenevlerinde, uygulama otellerinde, tüm konaklama imkanının olabildiği her mekanda yaklaşık 251 bin vatandaşımıza ev sahipliği yapıyoruz. Mesleki eğitim uygulama otellerinin özellikle yiyecek içecekle ilgili bölümlerinde ciddi bir üretim kapasitesi var. Öğretmen evlerinde aynı şekilde. Şu anda Türkiye'de 10 ilimizde günlük 372 bin sıcak yemek verebilme kapasitesine ulaştık. Her geçen gün de bu kapasiteyi artırıyoruz. Yani günlük 372 bin vatandaşımıza sıcak yemek veriyoruz.

Meslek liselerindeki 24 seyyar mutfağın depremden etkilenen 10 ile dağıtıldığını anlatan Özer, bakanlık olarak yaklaşık 500 bin kişiye sıcak yemek ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

'2 bin 500 öğretmen sahada görev yapıyor'
Milli Eğitim Bakanlığının, İçişleri Bakanlığı ve AFAD Başkanlığı ile birlikte devam ettirdiği arama kurtarma işbirliğine değinen Özer, 'Yaklaşık 2 bin 500 öğretmenimiz gönüllü bir şekilde bu eğitimlerini tamamladılar ve şu anda bölgeye intikal ettiler. Mesela Malatya'da 660 öğretmenimiz AFAD ekipleriyle, ordumuzla, jandarma ekipleriyle birlikte kurtarma çalışmalarına yardım ediyor.' dedi.

Okullarda hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü aktaran Bakan Özer, bakanlık olarak son 2-3 yılda okullarda deprem güçlendirmesi üzerine ciddi çalışmalar yapıldığını da kaydetti.

'Süreci yakından takip ediyoruz'
Okulların deprem nedeniyle tatil edildiğini hatırlatan Özer şu ifadeleri kullandı:

Süreci izliyoruz. Sahada sadece Malatya'da değil tüm illerimizde, genel müdürlerimiz, daire başkanlarımız, farklı illerden gelen il müdürlerimizle süreçlere bakıyorlar. İhtiyaç olması durumunda izinlerde uzatmaları yapacağız. Uzatmaları yaparken telafi mekanizmasıyla ilgili bir sistematiği de açıklayacağız, yani öğrencilerimizin mağdur olmaması için ne yapacağız? Öğretmenlerimizin mağdur olmaması için ne yapacağız? Onların tüm gündemlerini de açıklayacağız.
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