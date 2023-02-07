Ticaret Bakanı Muş: Kilis'te enkaz altında vatandaşımız kalmamıştır

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kilis'te arama faaliyetlerinin sona erdiğini ve enkaz altında kimsenin kalmadığını bildirdi.Bakan Muş, Kilis Valiliği'nde yaptığı açıklamada, dün itibarıyla kente geldiğini ve deprem sonrası incelemeler gerçekleştirdiğini ifade etti. Bakan Muş, 'Benzerine az rastlanır bir felaketle karşı karşıyayız. Bu çok boyutlu bir doğal afet. Türkiye tarihinin en büyük ikinci ve üçüncü depremlerini yaşıyoruz art arda 9 saat arayla. Birisi 7,7 diğeri 7,6. Depremler nedeniyle 10 ilin hasar aldı ve yıkılan binalar bulunuyor. Devletin bütün imkanları depremzedeler için seferber edildi. Deprem büyük bir alana hasar verdi. Hava koşullarının çok olumsuz olması çalışmaları zorlaştırdı' dedi.Bakan Muş, Kilis'teki duruma ilişkin şu açıklamalarda bulundu:'Kilis'te toplam 466 yaralımız var. Bunların şu an itibarıyla 30'u serviste, 14'ü yoğun bakımda. Geri kalan vatandaşlarımız taburcu edilmiş durumda. 22 vefat var Kilis'imizde. Buradaki 10 vatandaşımız Kilis'te ikamet eden, 12 vatandaşımız da diğer illerden buraya gelen ve vefat eden vatandaşlarımız. Şu an itibarıyla Valiliğimiz koordinasyonunda hasar tespit çalışmaları yürütülmekte. An itibarıyla yapılan tespitlerde 138 binanın ağır hasarlı olduğu, 119 binanın yıkık durumda olduğu ilgili birimlerce tespit edilmiş durumdadır.'Bakan Muş, 'Kilis yaralarını çok hızlı şekilde sarmaya başladı, civar illerdeki ihtiyaç noktalarına destek çıkmaya çalışacak. Şu an itibarıyla Kilis ilinde arama faaliyetleri sona ermiştir. Enkaz altında hiçbir vatandaşımız kalmamıştır. Vefat eden vatandaşlarımız toprağa verilmiştir. Geri kalan vatandaşlarımızın sağlığına, sıhhatine kavuşması için sağlık ekipleri çalışmalarını sürdürmektedirler. Dolayısıyla Kilis normale doğru yavaş yavaş inşallah dönecektir' ifadelerini kullandı.Depremin ardından fahiş fiyat uygulayanlara yönelik yaptırımlar konusunda bir soru üzerine Bakan Muş, olağanüstü bir dönemden geçildiğini, tüm ülkenin yaralı sarmak için seferber olduğunu ifade etti.Muş, 'Zorda kalmış vatandaşlarımızı suistimal edenler ki ben olmasını beklemiyorum ama gelen şikayetler, bize ulaşan bilgiler de olabileceği yönünde. Dolayısıyla bunlarla alakalı gereken adımları atacağız. Zorda kalmış vatandaşlarımızı suistimal edenler hakkında yaptırımlarımız çok ağır olacak. Bu yaptırımları da kamuoyuyla zaten paylaşacağız. Normal uygulamaların ötesinde çok sert cezai yaptırımlar uygulayacağız onu da söyleyeyim' dedi. (AA)