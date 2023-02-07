PKK’dan kalleş saldırı! Depremi bile fırsat bildiler...
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolu'na çok namlulu roketatarlı saldırı gerçekleştirdiğini, terör hedeflerine misliyle karşılık verildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'İnsanlıktan nasibini almamış olan terör örgütü PKK/YPG, depremi bile fırsat bilerek Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolumuzun sorumluluk sahasına alçakça bir ÇNRA saldırısı gerçekleştirdi. Birliklerimizde hasar-zayiat oluşmazken, terör hedeflerine misliyle karşılık verildi.' ifadeleri kullanıldı.
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