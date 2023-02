Kahramanmaraş depreminden acı haberler! Vefat ve yaralı sayısı artıyor...

Son dakika deprem haberleri: Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Diyarbakır'da yıkım ve ölümlere neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde toplam 4 bin 544 kişi hayatını kaybetti. 26 bin 721 kişi de yaralandı.Depremin yüzyılın felaketi olarak anılmasına neden olan görüntüler ise gün boyu gelen yeni görüntülerle ortaya çıktı. Diğer yandan arama kurtarma faaliyetlerine devam eden uzman ekiplerin enkazlardan ve moloz yığınlarının içerisinden kurtardığı depremzedeler ise Türkiye'ye adeta umut verdi...DEPREM BÖLGESİNDEN DAKİKA DAKİKA SICAK GELİŞMELER21.35: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 434 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 bin 777 kişinin yaralandığını açıkladı.Bakan Koca: Bu geceden itibaren Hatay'a ulaşan arama kurtarma ekiplerinin de ilave olmasıyla yarın için ekip sayımızı yaklaşık iki katına yükseltmiş olacağızHatay: 1647 vefat, 6200 yaralıKahramanmaraş: 1243 vefat, 5000 yaralıGaziantep: 504 vefat, 4809 yaralıŞanlıurfa: 127 vefat, 2551 yaralıDiyarbakır: 120 vefat, 854 yaralıAdana: 167 vefat, 3993 yaralıAdıyaman: 896 vefat, 400 yaralıMalatya: 201 vefat, 4900 yaralıOsmaniye: 502 vefat, 2173 yaralıKilis: 22 vefat, 518 yaralıElazığ: 5 vefat, 379 yaralıBakan Akar: Bölgede toplam 7 bin 500 civarında Mehmetçik çalışmalarını sürdürmekte, yarından itibaren 1500 personel daha katılacak.21.00: AFAD: Bölgedeki vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda; 54.511 çadır 102.254 yatak 178.732 yastık-çarşaf seti 300.000 battaniye 4.602 mutfak seti depremden etkilenen bölgelere sevk edilmiştir.Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla toplam 435 deprem meydana gelmiştir. Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 60.217 personel ile 4.746 araç ve iş makinası görev yapmaktadır.19.49: AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: Depremde 4 bin 544 kişi hayatını kaybetti, 26 bin 721 kişi yaralandıİ 5 bin 775 bina yıkıldı.18.50: AFAD, ilk depremin ardından en büyüğü Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde olacak şekilde toplam 422 depremin meydana geldiğini bildirdi.18.00: AFAD, saat 18.00 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 bin 703 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 bin 286 kişinin yaralandığını bildirdi.15:56: Uzman doktor ve AFAD personelini taşıyan Cumhurbaşkanlığına ait iki uçak Ankara'dan, Adıyaman ve Kahramanmaraş'a hareket etti.15:31 Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 'Kilis'te enkaz altında kimse almadı, arama kurtarma faaliyetleri sona erdi.' ifadelerini kullandı.14:52 Başkan Erdoğan: Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayan ve 3 ay sürecek OHAL kararıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız14:50 Başkan Erdoğan: 3 bin 549 vefatımız, 22 bin 168 yaralımız var.' 'Bölgeye toplamda 5 bin sağlık personeli aktarılmıştır. Ülkedeki tüm vatandaşlarımız kan bağışı yapıyor. Çok sayıda personel arama kurtarma çalışmalarında görevlendirildi. Emniyet teşkilatımız tüm unsurlarıyla sahadadır14:25 Bakan Bozdağ'ın talimatıyla deprem bölgelerine 66 ilave savcı görevlendirildi14:50 Bölgeye giden iş makinesi ve yardım araçları için Ankara-Niğde otoyolu ücretsiz13:30 Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik koordinasyon çalışmalarına Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden devam edeceği bildirildi.DEPREMDE GÜNCEL ÖLÜ VE YARALI SAYISI12:46 AFAD: Vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 3 bin 432'ye çıktı. Yaralı sayımız 201 bin 103---11:37 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: can kaybımız 3 bin 419'a çıktı. 20 bin 534 yaralımız söz konusu. 312 artçı depremimiz var. Arama kurtarma boyutundaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.SON DAKİKA | HANGİ İLDE KAÇ VEFAT VE YARALI VAR?'Kahramanmaraş 530 kayıp, yaralı 2 bin 900. Hatay 872 kayıp ve 2 bin 766 yaralı. Osmaniye 293 kayıp, bin 312 yaralı. Adıyaman 720 kayıp, 400 yaralı. Diyarbakır 92 kayıp, 770 yaralı. Şanlıurfa 95 kayıp, bin 791 yaralı. Gaziantep 481 kaybımız, 3 bin 890 yaralı. Adana 146 kayıp, 2 bin 611 yaralı. Malatya 166 kayıp, 3 bin 298 yaralı. Elazığ'da 2 kayıp ve 376 yaralımız söz konusu.HAVA ULAŞIMI VE ARAMA KURTARMA DESTEĞİHava araçları kullanma imkanımız bu sabah itibarıyla arttı. Hava şartları konusunda dikkatli değerlendirme ile kullanabiliyoruz. Adana özellikle bir hava üssüne dönüştü.YOLLARLA İLGİLİ UYARIBölgede işi olmayan vatandaşlarımızın yolları kullanmamaları arama kurtarma ulaşması konusunda önemli. Bu manada Hatay-Adıyaman Kahramanmaraş-Malatya yollarına 48 saat itibarıyla yetkili personeller dışında yolların kullanımına kısıtlama getirilmiştir.DEPREM BÖLGESİNDE ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?Elektrikte Hatay ve Reyhanlı'ya bugün veriyor olacağız. Gaziantep'de Nurdağı henüz verilmiş değil. Malatya'da bugün elektrik veriliyor. Enkazın olduğu bölgelerde kontrollü olarak veriliyor.Elbistan'da kısmen verildi. Pazarcık'ta henüz elektrik verilemiyor.Antep, Hatay ve Maraş'a gaz verilmesiyle alakalı çalışmalar başladı.380 BİN AFETZEDE MİSAFİR EDİLİYORMilli Eğitim Bakanlığı'nda 301 bin, Gençlik Spor Bakanlığı'nda 79 bin afetzedemiz misafir ediliyor.Afetin yönetimi çok kritik bir konu. Her bir ilimizde vali ve bakanlarımız sahada. Fiilen kendileri işe sahip çıkıyorlar. Sosyal medya üzerinden yönetmeye kalkarsak faydadan çok zarar görmeye başlarız. Silahlı Kuvvetler personeli fiilen kullanılmakta. Hava gücü de kullanılıyor. Burada bir sınır söz konusu değildir. İlave personel ihtiyacında hemen devreye girmişlerdir.4 bin 191 iş makinesi bölgede aktif olarak çalışmaktadır.14 ülkeden 3 bin 294 kişilik kurtarma personeli de gelmiştir.BAZ İSTASYONLARINDA SORUN VAR MI?10 bin kadar baz istasyonunun 4'te 1'i hizmet veremiyordu. Bu oran da ciddi oranda azalıyor.10:59 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'da temin ettiğimiz vagonlarla 3 bin 400 vatandaşımıza konaklama imkanı sağlandı.10:33 MHP lideri Bahçeli: Hepimizin birimiz için, birimizin hepimiz için olacağı zamanın tam ortasındayız. Yegane gündemimiz depremdir.10:15 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Erzincan depreminin ardından Son 1 asırda gördüğümüz en büyük deprem felaketi ile karşı karşıyayız. İlk andan itibaren tüm ekiplerimiz sayın Cumhurbaşkanımızın talimat ve takibi, illerdeki bakanlarımız, valilerimiz ve AFAD'ın koordinasyonunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu deprem nüfus itibarıyla bakıldığında 13.5 milyon vatandaşımızı etkilemiş durumdadır.09:36 AFAD Genel Müdürü Orhan Tatar: Binalardan uzak durulmasını rica ediyoruz. Bu çok önemli. Artçılar 5 şiddetini bulabiliyor. Ciddi bir yıkıma neden olabilir. Şu ana kadar vefat sayısı 3 bin 381. 20 bin 426 yaralı var.Bölgede görevli hava unsurunun sayısı 54. Helikopter bunlar. Şu ana kadar 154 sorti yapılmış durumda.Düzenli olarak beslenme hizmeti veriyoruz.5 bin 775 bina yıkıldı. 11 bin 302 yıkım ihbarı var.285 artçı deprem oldu09:12 İskenderun Limanı'ndaki yangın sürüyor08:41 Çok sayıda binanın yıkıldığı Trabzon Caddesi'ndeki 7 katlı Anadolu Apartmanı'nın enkazından ekiplerin çabası sonucu çıkarılan ve hayati tehlikesi bulunmayan Rümeysa Yalçınkaya, kontrol amacıyla hastaneye sevk edildi08:09 AFAD'ın açıkladığı son dakika verilerine göre bölgeye 300 bin battaniye, 41 bin 504 adet Aile Yaşam Çadırı, 101 bin 738 adet yatak, 148 bin 482 adet yastık çarşaf, 4 bin 602 mutfak seti, 3 bin 761 ısıtıcı, ısınma için 4 bin 452 tüp başlığı, 557 konteyner ve 747 adet 112 m2 çadır gönderilmiştir.08:05 Soğuk havaya rağmen 24 saat esasıyla çalışan ekipler Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ilde çok sayıda noktada çalışmalarına devam ediyor.DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUM...İşte Tükiye'yi kahreden ve dünyanın da adeta gözünün buraya çeviren şiddetli deprem dalgasına ilişkin son 24 saatte yaşanan sıcak gelişmeler, önemli başlıklar ve son dakika deprem görüntüleri;Ülkemiz merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7'lik depremle sarsıldı.100'DEN FAZLA ARTÇI DEPREM YAŞANDIAFAD'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremin ardından Türkiye tüm kurumları ile seferber oldu.İKİNCİ DEPREM AYNI ETKİDE YIKIM YAPTIÇalışmalar sürerken son verilere göre 100'ün üzerinde 6.6 büyüklüğüne ulaşan artçı sarsıntı meydana geldi. Artçıların yanı sıra 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli bir deprem daha felaketin sınırlarını zorladı.KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE 10 İLDE ÖLÜ SAYISI 3 BİNE YAKLAŞTIAFAD başta olmak üzere birçok arama kurtarma ekibi, asker ve itfaiye eri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.Bu kapsamda günün ilk ışıkları ile birlikte hız kazanan çalışmalarda saatler ilerledikçe bilanço da artıyor. Buna göre Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'de olmak üzere şimdiye kadar 2 bin 921 vatandaşımız hayatını kaybetti.15 BİNDEN FAZLA VATANDAŞIMIZ YARALI OLARAK KURTARILDI15 bin 834 vatandaşımızın yaralı olarak kurtarıldığı depremde son verilere göre 4 bin 758 bina yıkıldı.ENKAZ ALTINDAN KURTARILANLAR UMUT IŞIĞI OLDU; BU BİNALARDAN SAĞ ÇIKTILARCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın verdiği rakamlara göre, 7 bin 840 kişi enkaz altından çıkarıldı.338 bin depremzedenin yurtlar, üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki barınma merkezlerine yerleştirildiği bildirildi.DEPREM BÖLGESİNDE ÇALIŞAN SAYISI 16 BİNE ÇIKTI10 bin 718 baz istasyonunun ise çalışır durumda olduğu belirtildi.İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanı (AFAD) Yunus Sezer'in yaptığı açıklamalar ise şu şekilde:'243 artçı deprem meydana geldi. Bölgede bakanlarımızın koordinasyonunda 30 valimiz ve 47 kaymakamımız her il ve ilçede görev yapmaktadır. 16 bin 400 personelimiz ile yabancı ülkelerden gelen personellerle beraber şu anda afet bölgelerinde yoğun bir çalışma var. Diğer taraftan da kış şartlarından dolayı çadır hem de barınma ihtiyaçları için diğer barınma malzemelerini de bir şekilde sağlayarak afet bölgesine gönderiyoruz. Şu ana kadar 65 bin kadar çadır ve çadır içi malzeme afet bölgesine gönderilmiş durumda. Havanın müsaade ettiği ölçüde hava koridorunu daha aktif bir şekilde kullanarak, tüm arama kurtarma personellerimizi de oraya göndermeyi düşünüyoruz. 300 binin üzerinde battaniye ve diğer ısıtıcı türü malzemelerimiz gönderilmiş durumda.'SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ'Ülkemizin bütün imkanlarını afet bölgesine sevk ediyoruz'Barınma ihtiyacının karşılanması için vatandaşları yatakhanelerde misafir ettiklerini anlatan Sezer, şunları kaydetti:'Şu an kadar Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve Milli Eğitim Bakanlığımıza ait yatakhanelerde vatandaşlarımız misafir edilmektedir. İkram araçları ve mobil mutfaklarımızla birlikte tüm sivil toplum kuruluşlarımız afet bölgesinde. Ülkemizin bütün imkanlarını afet bölgesine Adana'dan, Gaziantep'ten Malatya'ya kadar havaalanlarımız kullanılarak buradaki personel sayılarımızı takviye ettiğimizi ve sahada arama kurtarma faaliyetlerini devam ettirdiğimizi belirtmek istiyorum.'Dakika dakika deprem anı itibarıyla yaşananlar...Türkiye'yi kahreden an 04.17 Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRISI İÇEREN ALARM SEVİYESİBaşkan Erdoğan'dan ilk açıklama 05.34 Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya üzerinden depremle ilgili ilk açıklamaları yaptı ve uluslararası yardım telepli 4. seviye alarm verildi. Kararı İçişler Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.05.45 AFAD il müdürlükleri teyakkuza geçirildi ve Türkiye'nin 4 bir yanından arama kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edildi.06.00 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Süleyman Soylu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile ikinci basın açıklamasını yaptı. Yurt genelinde kan bağışı çağrısı yapıldı.HASAR SONRASI YIKIMDepremde yoğun hasar alan Diyarbakır'daki 11 katlı bir bina yıkıldı.MSB ÇALIŞMALARINA BAŞLADIMillî Savunma Bakanlığında deprem faaliyetlerinin koordinasyonu için Afet Acil Durum Kriz Merkezi oluşturularak faaliyetlerine başladı.İLK ACI HABERLER GELDİDiyarbakır Valisi Ali İhsan Su: 7 binanın yıkıldığını, 6 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 23 vatandaşın enkazdan kurtarıldığını açıkladı.Şanlıurfa Valisi: 18 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 19 binanın yıkıldığını ve 67 vatandaşın enkazdan çıkarıldığını açıkladı.Adıyaman Valisi: En az 28 kişinin yaşamını yitirdiğini, 100 civarında binanın yıkıldığını tespit ettiklerini açıkladı.Türk Kızılay, depremin ardından Kahramanmaraş ve depremden etkilenen tüm bölgeler için yardım malzemesi sevkiyatına başlandığını duyurdu.PEŞ PEŞE DEPREMLER OLDU08.05: Adıyaman'da 4.5 büyüklüğünde deprem oldu.08.06: Hatay'da 4.6 büyüklüğünde deprem oldu.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen 10 ilin belediye başkanlarıyla görüşme gerçekleştirdi. Arama kurtarma faaliyetleri hız kazandı08.42: 70'e yakın artçı deprem meydana geldi.Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrasında bölgede;• 6'nın üzerinde 3• 5'in üzerinde 14• 4'ün üzerinde 34 olmak üzere toplam 66 artçı sarsıntı meydana geldi.TARİHİ KALE YIKILDIKahramanmaraş merkezli depremde tarihi Gaziantep Kalesi yıkıldı. Gaziantep'de 53, Malatya'da 140, Osmaniye'de 65, Şanlıurfa'da 19, Diyarbakır'da 7 bina yıkıldı.EMNİYETTEN TARAMA EKİBİTarihi Gaziantep Kalesi deprem sırasında yıkıldı. Emniyet, saha tarama ekiplerini seferber etti. Emniyet Genel Müdürlüğü, depremden kaynaklı saha taramalarına ve arama-kurtarma çalışmaları içi ekipleri seferber etti.PROVOKASYONA İZİN YOKEmniyet Genel Müdürlüğü, deprem sonrasında, sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşların adres bilgilerini ivedilikle tespit ettiklerini ayrıca provokatif paylaşımda bulunan 13 hesap yöneticisini tespit ettiklerini açıkladı.İLK GENEL BİLANÇO HABERİCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 284 vefat, 2323 yaralı ve 1710 yıkılan bina olduğunu açıkladı.10.10 Kapalı hatlar açıldı, ekstra internet hizmeti tanımlandı10.40 Deprem bölgesinde faturası nedeniyle kapalı olan tüm telefon hatları geri açıldı. İletişim için ekstra internet tanımlamaları yapıldı.11.05 Millî Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından görevlendirilen sağlık personeli, Askerî Ambulans uçaklarının Ankara'dan bölgeye hareket ettiğini duyurdu. Türk Kızılay bütün mekanizmalarıyla afet seferberliğine geçtiğini açıkladı.11.25 Adalet Bakanlığı: Deprem bölgesindeki ceza infaz kurumlarındda hükümlü ve tutuklulardan yaralanan veya hayatını kaybeden bulunmadığını, hükümlü ve tutukluların aileleri ile görüşmeleri konusunda gerekli kolaylığın sağlandığını açıkladı.YOLLARDA BÜYÜK HASARMalatya'da 123 yıllık Yeni Cami yıkıldı. Otoban ve diğer birçok yolda çatlaklar ve kırılmalar görüldü.7,7'lik deprem sonrası bulunan 123 yıllık Yeni Cami yıkıldıİskenderun Devlet Hastanesi'nin bir bölümü depremde yıkıldı, enkaz altında kalan hastalardan 35'i kurtarıldı.Tüm spor dallarında ligler ikinci bir karara kadar ertelendi.YÖK: Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde yükseköğretim kurumlarımızda ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verildi.10 bine yakın personel, deprem bölgesindeBaşkan yardımcısı Fuat Oktay bölgede çalışan sayısının arttığını duyurdu.Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, İlk yapılan tespitlerde Bakanlığın yurtlarında yıkım meydana gelmediğini, enkaz altında kalanların bulunmadığının tespit edildiğini açıkladı ve afetzedelerin konaklaması için uygun olduğunu belirtti.Başkan Recep Tayyip Erdoğan 9 bin personelin arama kurtarma çalışması yürütmekte olduğunu ve bu sayının sürekli arttığını, 912 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 5385 vatandaşın yaralandığını, enkaz altından 2470 vatandaşın kurtarıldığını ve 2818 binanın yıkıldığını açıkladı.Elbistan'da 7.6 büyüklüğünde depremÖĞLE SAATİNDE YENİ KABUS: 7.6Kahramanmaraş ili Elbistan'da 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.AFAD ekipleri depremden etkilenen illerde yoğun şekilde çadır kurmaya başladı.Milli Savunma Bakanlığı meydana gelen deprem sonrası Malatya 2'nci Ordu Komutanlığında görevli Mehmetçiklerin, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü noktalarda yemek dağıtarak vatandaşlara destek sağladığını açıkladı.KOMANDOLAR DEPREM BÖLGESİNDEJandarma Genel Komutanlığı, komandoların deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla birliklerinden uğurlandığını açıkladı.ÖLÜ SAYISI AKŞAMÜZERİNE DOĞRU ARTTIİstanbul'dan 7 uçakla 1093 personel, yardım çalışmaları kapsamında merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem bölgesine gitmek için yola çıktı. Depremde can kaybı sayısı 1.121'e yükseldi.OKULLAR TATİL: Yurt genelinde okullar bir hafta tatil edildiAFAD, toplam 9.698 arama kurtarma personeli, 216 araç ve 1.511 iş makinası görevlendirildiğini, an itibarıyla toplam 2.834 binanın yıkıldığı ihbarının alındığını açıkladı. AFAD 1.121 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 7.634 vatandaşın yaralandığını duyurdu.Psikososyal destek hizmetleri için 730 personel ve 50 araç sevk edildiğini, TSK tarafından 18 uçak ile bölgeye personel sevkiyatı planlandığını açıkladı.17.28 Depremde can kaybı sayısı 1.498'e yükseldi.18.40 Bölge afet bölgesi ilan edildiCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 145 artçının olduğunu, 3 Büyük depremin 6'dan büyük olduğunu, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın toplam sayısı 1541'e yükseldiğini 9.733 vatandaşın yaralandığını, 3471 bina yıkıldığını açıkladı.Bölgedeki tüm barajların DSİ tarafından denetlendiğini yüzeysel çatlakların olduğu barajlarda risk olmadığını, deprem bölgesinin 'Afet bölgesi' ilan edileceğini açıkladı.18.52 Milli Savunma Bakanlığı deprem bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarına Mehmetçiğin katkı sağladığını, TSK'nın Doğal Afet Kurtarma Taburları Hatay, Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş'a gönderilirken komandolar da çalışmalara destek olmak için deprem bölgesine sevk edildiğini açıkladı.Milli Savunma Bakanlığı depremden etkilenen vatandaşların, 2'nci Ordu Komutanlığımıza ait kışlalarda misafir edildiğini açıkladı.