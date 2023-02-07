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İstanbul'dan deprem bölgesine 6 bin 718 personel sevk edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, deprem bölgesine 41 uçak ile 6 bin 718 personelin sevk edildiğini bildirdi.

Ekleme: 7.02.2023 - 01:54 Güncelleme: 7.02.2023 - 01:56 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'dan deprem bölgesine 6 bin 718 personel sevk edildi
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 00.30 itibarıyla İstanbul'umuzdan 41 uçak ile 6 bin 718 personelimiz ve AFAD gönüllülerimiz, başta Hatay olmak üzere deprem bölgesine sevk edildi. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum." bilgisini paylaştı.

İstanbul'dan deprem bölgesine 6 bin 718 personel sevk edildi

Vali Yerlikaya, ayrıca İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından Hatay'a gönderilmek üzere aralarında damperli kamyonlar, ekskavatörler ve vinçlerin yer aldığı 42 iş makinesi ve 94 personel ile 200 gönüllünün yanı sıra çok amaçlı araç gereçlerin bulunduğu konvoyun da yola çıkarıldığını kaydetti.

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