Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın en büyük felaketlerinden biri ile karşı karşıyayız

Başkan, Kahramanmaraş merkezli depremler hakkında, "Sadece Cumhuriyet tarihimizin değil, coğrafyamızın ve dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız." dedi.Başkan Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:Elbistan merkezli depremin şiddeti 7,6 olarak ölçüldü. Uzmanlar bu iki depremi birbirinden bağımsız ve birbirini tetikleyen ve dünyada örneği olmayan istisnai yer hareketleri olarak tarif ediyor. Her iki depremde yer yüzünde 7 kilometre gibi yıkımın şiddetini artıran bir yakınlıkta yaşanmıştır. Kırılan fayların genişliği itibarıyla da bu depremler çok geniş bir alanda çok büyük yıkıma sebebiyet vermiştir. Dolayısıyla sadece cumhuriyet tarihinin değil coğrafyamızın ve dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız. Devletimiz tüm kurumları, kuruşları personeli ve imkanlarıyla depremin ilk anından itibaren seferberlik ruhuyla deprem bölgelerinde çalışmaya başlamıştır.Depremin 10 ilimize yayılan yıkım etkisini göz önüne alarak ülkemizin dört bir yanındaki uzman personelimize ve araçlara hemen bölgeye hareket etme talimatı verdik. Hava şartlarının zorluklarına rağmen ekiplerimiz bölgeye ulaşmak ve çalışmaya katılmak için fedakarca mücadele etti. Çok sayıda artçı sarsıntının hasar gören binalarda ortaya çıkardığı tehlikeler de çalışmaları olumsuz etkiliyor. Şartların zorluğuna bakamadan devletimizin tüm imkanlarını kullanarak, vatandaşlarımızın da desteğiyle arama kurtarma çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Halihazırda 53 bin 317 arama kurtarma görevlimiz ile destek personelimiz enkaz bölgesinde çalışıyor, yurt içi ve dışından gelen ekiplerle bu sayı her geçen saniye artıyor.Çok daha fazla sayıda kamu görevlisi, sivil toplum kuruluşu görevlisi ve gönüllü de çalışmalarda yer alıyor. Kurtulanların barınmadan giyeceğe ve yiyecekten ısınmaya kadar tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tedbirleri de hayata geçiriyoruz. Şu ana kadar 4 bin çadır 102 bin yatak ve diğer ihtiyaç malzemeleri afetzedelere ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildi.Felaketin yaşandığı her ilimize mevcut yöneticileri desteklemek için ilave vali ve kaymakamlar görevlendirdik. 81 vilayetimizdeki kamu kurumları yöneticilerinin tamamı kendi şehirlerinde deprem bölgesiyle ilgili çalışmalar konusunda yoğun bir gayret içindedir. Her ilimizde bir bakanımız yürütülen faaliyetleri takip ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay da AFAD Merkezi'nde çalışmaların koordinasyonunu yürütüyor.Biz de sahadaki arkadaşlarımızla sürekli irtibat içinde Cumhurbaşkanlığı kriz merkezi üzerinden gelişmeleri takip ederek gereken müdahaleleri yapıyoruz. Acil yardım ve destek faaliyetleri için hemen 100 milyar liralık bir kaynağı kurumlarımızın emrine tahsis ettik. Ulaşım ve iletişim hatlarının açık tutulması hayati öneme sahiptir. Kış şartları sebebiyle bölgeye yardım malzemelerinin ulaştırılmasında halen zorluklar yaşanıyor. Bunun için zorunlu olmadıkça deprem bölgesi içindeki yolları kullanmamasını ve telefon görüşmelerinin de acil ihtiyaçlar dışında yapılmaması gerektiğini hatırlatıyorum.Bölgedeki havalimanlarımızın bir kısmını sadece yardım uçuşlarına tahsis ettik. Bölgeye 1000'e yakın ambulans, 241 UMKE timi ve 2 ambulans uçakta görevli toplamda 5 bin sağlık personeli aktarılmıştır. Ülkemizin her yerindeki vatandaşlarımız ihtiyaç halinde stokların güçlü tutulması için kan bağışı yapıyor.İçişleri Bakanlığı'mıza ve TSK'ya mensup olarak güvenlik güçlerimizden çok sayıda personel arama kurtarma çalışmalarında görevlendirildi. TSK, kara unsurlarındaki binlerce personelinin yanı sıra Deniz Kuvverleri'mizin 10 gemisi, Hava Kuvvetleri'mizin 54 yüksek kapasiteli kargo uçağı dahil tüm imkanlarıyla çalışmalarda yer almaktadır. Emniyet teşkilatımız zaten sahadadır.Depremin yaşandığı 10 ilimizi genel hayata ilgili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yönetilmesini temin için Anayasa'nın verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Hal ilan etme kararı aldık.Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve 3 ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini tamamlayacağız. Ülke genelindeki okullarda 13 Şubat'a, afet bölgesindeki okullarda 20 Şubat'a kadar eğitim öğretime ara verildi.Kamuoyu özellikle tüm uygun binalar afetzedelerin ihtiyaçları için tahsis edildi. Afet bölgesine yakın yerlerden başlayarak, kış sezonu sebebiyle zaten faaliyetlerin ara vermiş olan otellerin afetzedelerin hizmetine sunulması için gereken planlamalar yapılıyor. Sadece Antalya'da 50 bin yatak bu amaçla hazırlanmıştır.3 bin 549 vefatımız, 22 bin 168 yaralımız var. En büyük tesellimiz şu ana kadar 8 binin üzerinde vatandaşımızın enkaz altından sağ olarak kurtarılmış olmasıdır.Depremin yaşandığı 10 ilimizi Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yönetilmesini temin için Anayasa'nın 119. maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Hal ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayan ve 3 ay sürecek OHAL kararıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız.Sadece ülkemizin değil dünyanın en büyük felaketlerinden birini yaşadığımızın bilinciyle ülkenin ve milletin tüm imkanlarını planlı bir şekilde harekete geçirmenin gayreti içindeyiz. Felaket alanının büyüklüğü yıkımın ağırlığı ve olumsuz hava şartları gibi sebeplerle arama kurtarma çalışmalarında arzu ettiğimiz hıza ulaşamadığımız yerler elbette vardır ama afetzedeler şundan emin olsun ki devleti kendisine ulaşmak için tüm gücüyle çalışmaktadır.Zorlukları birer birer aşarak erişmedik yıkıntı kaldırmadık enkaz karşılanmadık ihtiyaç bırakmayacak bir kararlılıkla sahaya yükleniyoruz. Bugüne kadar nice badireleri dayanışmayla geride bırakmış bir ülke olarak inşallah bu yıkımın da üstesinden geleceğiz. Önceliğimiz arma kurtarma çalışmalarını hızlandırmak ve bununla birlikte acil yardımları yerine ulaştırmaktır. Ardından enkaz kaldırıma ve yeniden inşa faaliyetlerine de süratle başlayacağız.Savcılarımız, insanlık dışı yöntemlerle sosyal kaos çıkarmaya tevessül edenleri belirleyip gereken işlemleri yapıyor.Yalan haber, çarpıtmalarla insanımızı birbirine düşürmeye niyetlenenleri takip ediyoruz. Gün tartışma günü değil günü geldiğinde tuttuğumuz defteri açacağız.Deprem yaralarının sarılmasına yardım etmek isteyen vatandaşlarımızı ve iş dünyamızı AFAD hesaplarına bağışta bulunmaya davet ediyorum.AFAD'ın ülkemizin önde gelen tüm bankaları ve katılım şirketlerinde bulunan Türk lirası ve döviz hesaplarına havalelerden herhangi bir ücret alınmayacaktır.