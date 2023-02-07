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Bakanlar afet bölgelerinde: İşte görev yerleri

Kahramanmaraş merkezli felaketin ilk saatlerinden itibaren bölgelere yönelen bakanlar, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İşte bakanlar, ve görev aldıkları afet bölgeleri.

Bakanlar afet bölgelerinde: İşte görev yerleri
Ekleme: 7.02.2023 - 13:14 Güncelleme: 7.02.2023 - 13:25 / Editör: Ozge Selin
Bakanlar afet bölgelerinde: İşte görev yerleri
Türkiye'nin içi kan ağlıyor...

Tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşayan Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesi yerinden oynadı.

Bir gün içerisinde belirli aralıklarla yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem, kentlerde tozu dumana kattı.

Kahramanmaraş merkezli deprem, çevresindeki 10'dan fazla ili etkilerken, binlerce vatandan enkaz altında can verdi.

Yurt içinde yardım seferberliği başlarken, birçok ülke de yardım ve kurtarma ekiplerini yola çıkardı.

Bakanların görev yerleri
Bakanlar ise görevlendirildikleri afet bölgelerinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Depremin ilk anlarından itibaren bölgelere yönelen bakanların görev yerleri ise şu şekilde;

- Kahramanmaraş: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

- Adana: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık,

- Osmaniye: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,

- Hatay: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,

- Gaziantep/ Kilis: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,

- Malatya- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,

- Adıyaman: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,

- Şanlıurfa: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati,

- Diyarbakır: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ.
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