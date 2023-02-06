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TBMM AK Parti Grubu'ndan deprem mesajı: Gün tek yürek olma günüdür

TBMM AK Parti Grup Başkanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremle ilgili, "Gün, 85 milyonun tek yürek olma günüdür. Bizlere ümitsizliğe kapılmak asla yakışmaz. Devlet ve millet olarak yaralarımızı daha önce sardığımız gibi bugün de saracağımıza hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır" açıklamasını yaptı.

TBMM AK Parti Grubu'ndan deprem mesajı: Gün tek yürek olma günüdür
Ekleme: 6.02.2023 - 18:48 Güncelleme: 6.02.2023 - 18:55 / Editör: Ozge Selin
TBMM AK Parti Grubu'ndan deprem mesajı: Gün tek yürek olma günüdür
TBMM AK Parti Grup Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye'nin bir kez daha deprem gerçeği ile karşı karşıya geldiği belirtilerek, 'Devletimiz deprem anından itibaren tüm imkanlarıyla seferber olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız süreci felaketin olduğu andan itibaren anbean yakından takip etmektedir. Bakanlarımız deprem bölgesindeki şehirlerimize giderek çalışmaları yerinde koordine etmektedirler. Depremden etkilenen 10 ilimize, il valileriyle birlikte çalışmak üzere 23 vali daha görevlendirilmiştir. AFAD ve diğer kurumlarımız ekiplerini göndermiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve belediyelerimiz, afet çalışmaları konusunda altyapısı olan kurumlarımız göreve çağrılmıştır' denildi.

'GENEL KURUL ÇALIŞMALARINA 2 GÜN ARA VERİLDİ'

Şu ana kadar depremin yaşandığı 10 vilayette 9 bin personelin arama-kurtarma çalışmalarına katıldığı belirtilerek, 'Bu sayı sürekli artmaktadır. Aynı zamanda afetzede vatandaşlarımızın barınma ve beslenme ihtiyaçlarının da karşılanması için çalışmalar süratle sürdürülmektedir. Gün, 85 milyonun tek yürek olma günüdür. Bu çerçevede ülkemizin tüm imkanlarıyla birlikte bakan, milletvekillerimiz ve yöneticilerimizin tümü seferber edilmiştir. Vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmak amacıyla milletvekillerimizin de devletimiz tarafından yürütülen çalışmalara katkı sunmalarını teminen yarından itibaren TBMM Genel Kurul çalışmalarına 2 gün ara verilecektir. Bizlere ümitsizliğe kapılmak asla yakışmaz. Gün birlik ve tek yürek olma günüdür. Devlet ve millet olarak yaralarımızı daha önce sardığımız gibi bugün de saracağımıza hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun, Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin' ifadelerine yer verildi.
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