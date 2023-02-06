Tarihi Gaziantep Kalesi, depremde yıkıldı

Kahramanmaraş Pazarcık merkezde meydana gelen ve birçok çevre ilde de hissedilen depremde tarihi eserler de hasar aldı.

Kahramanmaraş'ta 7.4 ve Gaziantep'te 6.5 ile 6.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.Gaziantep'in merkezindeki bir tepeye kurulmuş olan tarihi Gaziantep Kalesi, depremde kısmen yıkıldı.Kalenin güneydoğusunda bulunan burcun ve etrafındaki şeridin hasar aldığı tespit edildi.Kalenin Roma döneminde gözlem amaçlı kullanıldığı biliniyor. Kalenin, tarih boyunca birçok kez restore edildiği ve son halini 2000'li yılların başında yapılan bir restorasyon ile aldığı da edinilen bilgiler arasında.