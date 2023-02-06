Survivor'da dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı?

Survivor eleme adayı yarışmanın takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Oldukça heyecanlı geçen Survivor dokunulmazlık oyununda kazanan takım merak konusu oldu. Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında kıyasıya rekabetin yaşandığı dokunulmazlığın ardından Survivor'da ilk 2 eleme adayı belli oldu. İzleyiciler için 5 Şubat 2023 Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı ile ilgili detaylar haberimizde...

Survivor 2023 hız kesmeden devam ediyor. Yarışmacılar büyük ödüle ve şampiyonluk unvanına sahip olabilmek için varını yoğunu ortaya koyuyor. Bu akşam oynanacak haftanın ilk dokunulmazlık oyununun ardından da birinci eleme adayı belli olacak. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte 5 Şubat 2023 Survivor son bölümde yaşananlar haberimizde...SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?Survivor dokunulmazlık oyununun kazananı henüz belli olmadı. Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım açıklandığında haberimiz güncellenecektir.SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?Survivor'da haftanın ilk eleme adayı henüz belli olmadı. Bu akşam oynanacak dokunulmazlık oyunlarının ardından kaybeden takım eleme adayını belirleyecek. Eleme adayı açıklandığında haberimize eklenecek.ACUN ILICALI'DAN VEDA SİNYALİAcun Ilıcalı 1 Şubat günü gerçekleştirilen konseyde bir yarışmacının daha programa veda edebileceğini söylemişti.Söz konusu durumla ilgili resmi açıklama geldi ve Chaby Han, ada şartlarına uyum sağlayamadığı gerekçesiyle yarışmaya veda etti.SURVİVOR KİM ELENDİ?Survivor'da eleme adayları salı günü oynanacak haftanın son dokunulmazlık oyunu sonrası kesinleşmesi ve elenen ismin çarşamba günü gerçekleştirilecek eleme konseyinde açıklanması bekleniyor.