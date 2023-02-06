MSB, Kahramanmaraş depremiyle ilgili açıklama yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilde hissedilen depremle ilgili teyakkuz haline geçti.Bakanlıktan yapılan açıklamada, sarsıntının hissedildiği illerde bulunan birliklerin etkilendiği belirtildi.Kriz merkezinin oluşturulduğu belirtilen açıklamada, nakliye uçaklarının göreve hazır olduğu kaydedildi:Bu sabah meydana gelen depremlerde Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye illerinde bulunan birliklerimiz etkilenmiştir. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Milli Savunma Bakanlığında deprem faaliyetlerinin koordinasyonu için Afet Acil Durum Kriz Merkezi oluşturularak faaliyetlerine başlamıştır.'Nakliye uçakları göreve hazır, Akar bölgeye gidiyor'TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD talepleri kapsamında nakliye uçakları göreve hazırdır. Taleplerin karşılanması için koordinasyona başlanmıştır. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile bölgeye gitmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.