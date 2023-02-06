Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Son dakika haberi: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi çok büyük bir deprem ile sarsıldı. Depremin büyüklüğü 7.4 olarak ölçüldü. Saat 04.17'de meydana gelen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİOsmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.6.4 ŞİDDETİNDE ARTÇIBölgede peş peşe artı depremler yaşanırken saat 04.26'da Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6.4 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre sarsıntı, yerin 6.98 km derinliğinde gerçekleşti.PEŞ PEŞE ARTÇI DEPREM!Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 04.28'de 6.2 büyüklüğünde bir artçı deprem daha yaşandı. Gelen son bilgilere göre Gaziantep'te 4.6 ve 5.3 şiddetinde artçı sarsıntılar meydana geldi.BAŞKAN ERDOĞAN DEPREMLE İLGİLİ BİLGİ ALDIBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Pazarcık'ta yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı.BAKAN SOYLU: TÜM BİRİMLERİMİZ TEYAKKUZDAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa depremden etkilendi. 7.4 büyüklüğündeki deprem elbette büyük bir deprem. 3. seviye alarm verildi. Depremin etkilerini değerlendirmeye çalışıyoruz. Arama ve kurtarma ekiplerimi bölgeye sevk ettik. Tüm birimlerimiz teyakkuz halinde. Son gelen artçı 6.4 olarak yaşandı.' açıklamasında bulundu.ADIYAMAN VALİSİ: BÜYÜK BİNALAR ÇÖKTÜAdıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, A Haber'e telefonla bağlandı ve bölgedeki son durumu aktardı. Vali Çuhadar, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek büyük binaların çöktüğünü söyledi.MALATYA VALİSİ: CAN VE MAL KAYBI VARMalatya Valisi Hulusi Şahin, 'Çok şiddetli bir şekilde hissettik. Doğanşehir ilçemizde yıkılan binalar. Kurtarma ekiplerimiz enkazlara müdahale etmeye başladı. 10'un üzerinde yıkılan bina ihbarı var. Durum ciddi. Can ve mal kaybı olduğu çok belli.' dedi.AYRINTILAR GELİYOR...