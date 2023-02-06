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Kahramanmaraş depremi Suriye'yi de vurdu: En az 810 ölü, binlerce yaralı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, Mısır, Lübnan, Suriye ve Irak'ta da güçlü bir şekilde hissedildi. Suriye'nin çeşitli bölgelerinde en az 810 kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş depremi Suriye'yi de vurdu: En az 810 ölü, binlerce yaralı
Ekleme: 6.02.2023 - 18:33 Güncelleme: 6.02.2023 - 18:39 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş depremi Suriye'yi de vurdu: En az 810 ölü, binlerce yaralı
Bölgedeki sarsıntıya tanık olanlardan alınan bilgilere göre, Mısır'ın başkenti Kahire ve çevresinde hissedilen deprem yaklaşık 30 saniye kadar sürerken halk arasında büyük endişe yarattı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut başta olmak üzere, ülkenin tümünde hissedilen depremden dolayı evlerinden çıkan birçok kişi geceyi arabalarında geçirdi.

Irak'ın başkenti Bağdat ve Diyala'da da hissedilen deprem sebebiyle insanlar can güvenliği endişesiyle evlerinden çıktı.

Deprem, KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden de hissedildi. KKTC'de, can ve mal kaybı olmadığı açıklandı.

Kahramanmaraş depremi Suriye'yi de vurdu: En az 810 ölü, binlerce yaralı

SURİYE'DE EN AZ 230 KİŞİ ÖLÜ, YÜZLERCE YARALI VAR

Deprem güçlü bir şekilde Suriye'nin başkenti Şam'da, Lazkiye'de Halep'te ve ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede hissedildi, büyük yıkımlar meydana geldi.
SANA'nın haberine göre, depremde Halep'te rejim kontrolündeki bölgelerde ilk belirlemelere göre 42 kişi hayatını kaybetti, 200 kişi yaralandı. İl genelinde en az 20 binanın çöktüğü ya da ağır hasar aldığı tespit edildi.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de onlarca bina yıkıldı veya hasar gördü. Arama kurtarma ekipleri, enkaz altındaki ailelere ulaşmaya çalışıyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlenen bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyinde farklı yerleşim yerlerinde ilk belirlemelere göre en az 58 sivil hayatını kaybetti, yüzlerce sivil yaralandı.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Suriye devlet televizyonu ölü sayısının 230'a ulaştığını, yaralı sayısının ise en az 600 olduğunu açıkladı.

Kahramanmaraş depremi Suriye'yi de vurdu: En az 810 ölü, binlerce yaralı

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Suriye'nin çeşitli bölgelerinde en az 427 kişi yaşamını yitirdi, 600 kişi yaralandı.

SURİYE'NİN KUZEYİ AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Suriye muhalefetinin çatı kuruluşu SMDK de yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde depremin vurduğu bölgeleri 'afet bölgesi' ilan etti.

Yapılan açıklamada, 'Uluslararası topluma ve insani yardım kuruluşlarına, depremin vurduğu bölgelerde yaşayan halkımıza acil yardımda bulunmaları konusunda çağrı yapıyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

Sahada arama kurtarma çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, 'Suriye'deki halkımıza ve Türk kardeşlerimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.' ifadesine yer verildi.

ÖLÜ SAYISI 810'U GEÇTİ

Depremde Suriye'nin çeşitli bölgelerinde en az 810 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

DEPREMİN HİSSEDİLDİĞİ ÜLKELER

Kahramanmaraş ve Gaziantep başta olmak üzere bir çok ilde şiddetli bir şekilde hissedilen 7.7 büyüklüğündeki depremde acı bilanço ağırlaşıyor. Çevre ülkeleri de etkileyen deprem dünya basınında geniş yer bulurken depremden etkilenen ülkeler de belli oldu. Karamanmaraş'taki 7.7 büyüklüğündeki deprem Başta Suriye olmak üzere; Irak, Lübnan, Filistin, İsrail, Ürdün, Mısır,Suudi Arabistan, Gürcistan ve KKTC'de de hissedildi.
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