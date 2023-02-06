Emine Erdoğan, Kahramanmaraş’ta 7.4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yaptığı paylaşımda, "Deprem haberleriyle yüreğimize ateş düştü. Ülkemize, milletimize geçmiş olsun. Devletimizin ilgili tüm birimleri teyakkuzda" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili bir paylaşım yaptı.Emine Erdoğan, 'Deprem haberleriyle yüreğimize ateş düştü. Ülkemize, milletimize geçmiş olsun. Devletimizin ilgili tüm birimleri teyakkuzda. Bu felaketi inşallah en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum' ifadelerini kullandı.