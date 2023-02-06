Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli telefonda görüşerek deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmede bulundu.