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10 ilde yıkıma yol açtı: 7,4'lük depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası Kahramanmaraş'ın yanı sıra dört ilde daha yıkılan binaların olduğu belirtilirken bölgeden de ilk görüntüler geldi. Depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

10 ilde yıkıma yol açtı: 7,4'lük depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Ekleme: 6.02.2023 - 08:52 Güncelleme: 6.02.2023 - 08:55 / Editör: Ozge Selin
10 ilde yıkıma yol açtı: 7,4'lük depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Acil ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.4 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.


AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saati 04.17 olarak kaydedilirken depremin derinliği ise 7 kilometre olarak bildirildi.


Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. Malatya'da da deprem nedeniyle bazı binalar yıkıldı. Enkazda arama kurtarma çalışması başladı.


Deprem sonrası Kahramanmaraş'ın yanı sıra dört ilde daha yıkılan binaların olduğu belirtilirken bölgeden de ilk görüntüler geldi.


Depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

10 ilde yıkıma yol açtı: 7,4'lük depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

10 ilde yıkıma yol açtı: 7,4'lük depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

10 ilde yıkıma yol açtı: 7,4'lük depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

10 ilde yıkıma yol açtı: 7,4'lük depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

10 ilde yıkıma yol açtı: 7,4'lük depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

10 ilde yıkıma yol açtı: 7,4'lük depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı



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