Sosyal konut projesinde 195 bini aşkın kişi hak sahibi oldu: Sıra İzmir'de
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 74 ilde 195 bin 255 vatandaşın hak sahibi olduğunu ve kura çekiminin İzmir'de başlayacağını duyurdu.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekimi kaldığı yerden devam ediyor.
Duyulduğu günden bu yana ilk olarak başvuru heyecanının yaşandığı projede, şimdilerde kura heyecanı yaşanıyor.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen proje engelli, emekli, gazi ve gençlere de adeta nefes oluyor.
13 Eylül'de açıklanan “İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde, kura çekiminde 89 gün geride kaldı.
195 bin 255 kişi hak sahibi oldu
7'nci etaba geçilen kura töreni 23 Ocak 2023 tarihi itibarıyla Bursa'da başladı.
Tamamlanan etapla birlikte toplam 74 ilde hak sahipleri belirlenmiş oldu. Bu kapsamda toplamda 195 bin 255 hak sahibi belirlendi.
Konut dağılımı
Bugüne kadar etaplar halinde çekilen kuralarda 4 bin 407 şehit ailesi ve gazi, 14 bin 706 engelli vatandaş, 45 bin 595 emekli, 75 bin 442 genç ve 52 bin 105 diğer kategorideki vatandaşlar hak sahibi oldu.
Bakan Kurum müjdeyi duyurdu
Konuya ilişkin paylaşım Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi.
Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanarak müjdeyi duyurdu:
'#İlkEvim projemiz tam gaz
Projemiz başladığı günden bu yana
89 günde 74 ilin kurasını tamamladık.
195 bin 255 yuvamızın sahiplerini belirledik.
Şimdi sıra İzmir'de!
Yarından itibaren 8 gün boyunca İzmir'imizde 12 bin 400 konutun kuralarını çekiyoruz.'
Gözler İzmir'e çevrildi
Son olarak kura heyecanı için rota İzmir'e çevrildi.
14 ilçede yapılması planlanan kura çekiminde 12 bin 400 için hak sahipleri belirlenecek.
8 gün sürecek olan kura çekilişinin takvimi ve konut dağılımı şu şekilde:
6-7 Şubat 2023: İzmir merkez 3 bin 479 konut
8 Şubat 2023: Menemen bin 500 konut
9 Şubat 2023: Güzelbahçe 750 konut
9 Şubat 2023: Urla 300 konut
9 Şubat 2023: Selçuk 300 konut
10 Şubat 2023: Torbalı bin konut
10 Şubat 2023: Seferihisar 500 konut
11 Şubat 2023: Aliağa bin konut
11 Şubat 2023: Kemalpaşa 500 konut
12 Şubat 2023: Dikili bin konut
12 Şubat 2023: Tire k00 konut
13 Şubat 2023: Bergama bin konut
13 Şubat 2023: Karaburun 100 konut
13 Şubat 2023: Kiraz 271 konut
13 Şubat 2023: Kınık 2'nci etap 200 konut
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