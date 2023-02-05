Sosyal konut projesinde 195 bini aşkın kişi hak sahibi oldu: Sıra İzmir'de

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekimi kaldığı yerden devam ediyor.Duyulduğu günden bu yana ilk olarak başvuru heyecanının yaşandığı projede, şimdilerde kura heyecanı yaşanıyor.Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen proje engelli, emekli, gazi ve gençlere de adeta nefes oluyor.13 Eylül'de açıklanan “İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde, kura çekiminde 89 gün geride kaldı.7'nci etaba geçilen kura töreni 23 Ocak 2023 tarihi itibarıyla Bursa'da başladı.Tamamlanan etapla birlikte toplam 74 ilde hak sahipleri belirlenmiş oldu. Bu kapsamda toplamda 195 bin 255 hak sahibi belirlendi.Bugüne kadar etaplar halinde çekilen kuralarda 4 bin 407 şehit ailesi ve gazi, 14 bin 706 engelli vatandaş, 45 bin 595 emekli, 75 bin 442 genç ve 52 bin 105 diğer kategorideki vatandaşlar hak sahibi oldu.Konuya ilişkin paylaşım Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi.Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanarak müjdeyi duyurdu:'#İlkEvim projemiz tam gazProjemiz başladığı günden bu yana89 günde 74 ilin kurasını tamamladık.195 bin 255 yuvamızın sahiplerini belirledik.Şimdi sıra İzmir'de!Yarından itibaren 8 gün boyunca İzmir'imizde 12 bin 400 konutun kuralarını çekiyoruz.'Son olarak kura heyecanı için rota İzmir'e çevrildi.14 ilçede yapılması planlanan kura çekiminde 12 bin 400 için hak sahipleri belirlenecek.8 gün sürecek olan kura çekilişinin takvimi ve konut dağılımı şu şekilde:6-7 Şubat 2023: İzmir merkez 3 bin 479 konut8 Şubat 2023: Menemen bin 500 konut9 Şubat 2023: Güzelbahçe 750 konut9 Şubat 2023: Urla 300 konut9 Şubat 2023: Selçuk 300 konut10 Şubat 2023: Torbalı bin konut10 Şubat 2023: Seferihisar 500 konut11 Şubat 2023: Aliağa bin konut11 Şubat 2023: Kemalpaşa 500 konut12 Şubat 2023: Dikili bin konut12 Şubat 2023: Tire k00 konut13 Şubat 2023: Bergama bin konut13 Şubat 2023: Karaburun 100 konut13 Şubat 2023: Kiraz 271 konut13 Şubat 2023: Kınık 2'nci etap 200 konut