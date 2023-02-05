Muğla korkutan olay! Alev alev yanan araçtan sağ çıktı!
Muğla’nın Fethiye ilçesi Çırpı mevkiinde takla atıp ters dönen otomobilde yangın çıktı.Alev alev yanan araçta sürücüsü Yıldıran K kendi imkanlarıyla sağ çıktı.
Edinilen bilgilere göre Fethiye'nin Çırpı mevkiinde Yıldıran K'ya ait otomobil dikkatsizlik yüzünden takla atıp ters şekilde yattı.Araçta bir anda alevler yükselmeye başladı.
Kazayı gören sürücüler itfaiye,sağlık ve polis ekiplerinden yardım istedi.Fethiye itfaiye grup amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşıp yangına müdahalede bulundular.Yangın itfaiyenin çabasıyla söndürülürken kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Kazayı gören sürücüler itfaiye,sağlık ve polis ekiplerinden yardım istedi.Fethiye itfaiye grup amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşıp yangına müdahalede bulundular.Yangın itfaiyenin çabasıyla söndürülürken kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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