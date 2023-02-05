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İstanbul'da okullar tatil... İstanbul Valisi Yerlikaya açıkladı!

İstanbul'da Meteoroloji, AKOM, AFAD ve Valilik uyarılarının ardından beklenen kar yağışı geldi. Megakentte birçok ilçe beyaza bürünürken art arda yapılan uyarılar sonrası İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 6 Şubat Pazartesi için tatil açıklaması geldi. Yerlikaya yaptığı açıklamada "Temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime 6 Şubat Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Ekleme: 5.02.2023 - 20:54 Güncelleme: 5.02.2023 - 20:54 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da okullar tatil... İstanbul Valisi Yerlikaya açıkladı!İstanbul'da 5 Şubat Pazar günü sabah saatlerinde, başta yüksek kesimler olmak üzere kar yağışı başladı. Birçok ilçe beyaz örtüyle kaplanırken Anadolu Yakası'ndan megakente giriş yapan kar yağışının Perşembe gününe kadar etkisini koruyacağı bildirildi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kar yağışının etkisini artırması sonrası İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Yerlikaya 'Temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime 6 Şubat Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir' ifadelerini kullandı.

VALİ YERLİKAYA'DAN 'TEDBİR' MESAJI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından bir uyarı mesajı yayınladı. Vali Yerlikaya mesajında şu ifadelere yer verdi: Kıymetli Hemşehrilerim, saat 16.00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre #İstanbul'da; Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir Lütfen TEDBİRLİ VE DİKKATLİ OLALIM Gelişmelerden sizleri sürekli bilgilendireceğiz.İBB AKOM verilerine göre; soğuk hava kuzeyli rüzgarların (Karayel, Yıldız) 60-80km/s hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak. Soğuk hava nedeni ile hâlihazırda 5-7°C'ler civarında seyreden sıcaklıklar kar değerlerine gerileyecek. Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, il genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

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