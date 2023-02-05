FETÖ’den aranan eski Danıştay üyesi Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında haklarında “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan kayıt bulunan biri aranan toplam 3 kişi Yunanistan’ın geri itmesi sonrasında yakalandı. Yunanistan’a kaçmaya çalışan ve geri itilen 3 kişiden birisinin FETÖ'den aranan Danıştay eski üyesi Mustafa Döner olduğu, diğerlerinin ise ihraç savcı ve ihraç komiser olduğu öğrenildi.

Edirne'nin İpsala ilçesinde Birinci Derece Askeri Yasak Bölgede gece saatlerinde Dikili Piyade Hudut Karakolunca Yunanistan'ın geri ittiği 3 Türk yakalandı. Yakalandıktan sonra kimlik tespiti yapılan kişilerden Mustafa Döner'in Danıştay eski üyesi olduğu, daha önce ise İçişleri Bakanlığında üst düzey görevde bulunduğu öğrenildi. Yakalanan Cahit Özcan'ın savcıyken ihraç edildiği, Hasan Uzun'un ise komiserlikten ihraç edildiği bilgisi edinildi.Yunanistan'ın geri ittiği ve Türkiye hudut karakolunca yakalanan 3 kişi hakkında da 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan kayıt bulunduğu, Mustafa Döner'in arandığı öğrenildi. Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 3 şüpheli, kimlik tespitinin ardından gözaltına alındı.