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WhatsApp'a yeni özellikler geliyor

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellikleriyle kullanıcılarının karşısına çıkacak.

Ekleme: 4.02.2023 - 14:41 Güncelleme: 4.02.2023 - 14:43 / Editör: Ozge Selin
WhatsApp'a yeni özellikler geliyor
Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcılara yeni özellikler sunmaya devam ediyor.

Uygulama artık kullanıcılarına, 'mesaj sabitleme' 'benden sil' komutunu geri alma ve 'avatar kullanma' özelliklerini sunacak.

Artık kişiselleştirilmiş avatarlarınızla sohbet edebilir ve bunu profil fotoğrafınız olarak ayarlayabilirsiniz. Avatarınız oluşturmak için Ayarlar'dan Avatar'ı seçmeniz yeterli olacak.

WhatsApp'a yeni özellikler geliyor

Son gelen güncellemeyle birlikte, 'Benden sil' komutunun ilk birkaç saniye içinde geri alınabileceği de belirtildi. Böylece, yanlışlıkla bu seçeneğe dokunan kullanıcılara geri alma imkanı sunulacak.

Kaybolan mesajlar kaydedilebilecek
WhatsApp'a gelecek bir diğer yeni özellik, “Saklanan Mesajlar” olarak adlandırılacak. WhatsApp kullanıcıları, bu özelliği kaybolan mesajları kaydetmek için kullanacak.

Yeni özellik sayesinde kaydettiğiniz mesajlar, mesajın süresi dolmuş olsa bile sizin tarafınızdan görülebilecek.

Saklanan mesajların, onları diğer sohbetlerden ayırmak için kendi yer imi simgeleri olacak. Ancak, yeni WhatsApp'ın Saklanan Mesajlar özelliğinin hala geliştirilme aşamasında olduğu belirtiliyor ve özelliğin genel kullanıma ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.
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