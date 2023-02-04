  • USD: 18,79 - 18,83
  • EURO: 20,52 - 20,55
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Terör destekçilerinin yuvası İsveç’te şaşırtmayan olay! Kapı kapı dolaşıp PKK adına haraç kesiyorlar

İsveç'te yuvalanan PKK/YPG terör örgütü destekçileri, at koşturmaya devam ediyor. NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duyulan ülkede teröre destek verilmeyeceği sözlerine rağmen son haftalarda art arda Türkiye'yi hedef alan saldırılar gerçekleşmişti. Daha önce de defalarca ülkenin dört bir yanına dağılarak sokakları savaş alanına çeviren PKK sempatizanlarının bu kez de terör örgütü için haraç topladığı ortaya çıktı.

Terör destekçilerinin yuvası İsveç’te şaşırtmayan olay! Kapı kapı dolaşıp PKK adına haraç kesiyorlar
Ekleme: 4.02.2023 - 12:53 Güncelleme: 4.02.2023 - 12:55 / Editör: Ozge Selin
Terör destekçilerinin yuvası İsveç’te şaşırtmayan olay! Kapı kapı dolaşıp PKK adına haraç kesiyorlar
İsveç, PKK/YPG destekçilerinin yuvası olmaya devam ediyor. NATO'ya üyelik sürecinde, Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen PKK sempatizanlarına kucak açmaya devam eden ülkede, geçtiğimiz haftalar içinde skandal olaylar peş peşe gelmişti.


Geçtiğimiz Ocak ayında başkent Stockholm'de bulunan tarihi belediye binası önünde toplanan terör destekçileri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asmıştı. Rezil eylemin görüntülerini sosyal medyada yayınlayan PKK destekçilerini izlemekle yetinen İsveç yetkililerine Türkiye'den tepki büyük olmuştu.

İsveç hükümeti iğrenç eylemlere göstermelik tepki verirken, PKK destekçilerinin yanı sıra İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin vermesiyle ikili ilişkileri kopma noktasına getirmişti.

'İfade özgürlüğü' adı altında iğrenç eylemlerin gerçekleştiği ülkede terör unsurlarının kol gezdiği, yaşanan son olayla bir kez daha kanıtlandı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre başkent Stockholm'de terör örgütü PKK destekçileri, Kürt kökenli esnafı gezip, terör örgütüne destek için haraç kesiyor. İsveç radyosu SR'nin haberine göre, 40 yaşlarında bir kişi, teröre finansman sağlamak, gasp teşebbüsü ve silahlı saldırı suçları işlediği şüphesiyle gözaltına alındı.

Stockholm'de Kürt bir işadamına ait işyerinden, PKK adına zorla haraç almak isteyip, alamayınca havaya ateş eden kişi, ağırlaştırılmış silah suçları ve aynı zamanda terörü finanse etmeye teşebbüs şüphesiyle tutuklandı.

Stockholm Bölge Mahkemesi, şüpheliyi, terör örgütü PKK/YPG için para topladığı ve silahlı tehdit suçlarından tutukladı. Savcı Hans Ihrman, şüphelinin, terör örgütü PKK/YPG'ye para toplamak için şantaj girişiminde bulunmanın yanı sıra teröre finansman sağlamasının söz konusu olduğunu söyledi.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, 'teröre destek için haraç kesme' vakaları sıklıkla görülüyor.

Terör destekçilerinin yuvası İsveç’te şaşırtmayan olay! Kapı kapı dolaşıp PKK adına haraç kesiyorlar


GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Melih Gökçek'ten önemli açıklamalar...
EYT'de ilk maaşlar yatmak üzere; İşte emekli olacak vatandaşlar için aylık tarihi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyenlere 'troll' dedi
Afyon-Dinar'da otobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
İYİ Parti'de rüşvet konuşması deşifre oldu; 'GÖZE BATTIN! DEVRET!'
Süleyman Soylu'dan Meral Akşener'e: Kiminle bir araya geldiyse sattı
İsrail'de 'Diktatör Netanyahu' sloganları: 10 binlerce kişi meydanlara indi
Rusya'dan flaş Ukrayna açıklaması: Her türlü silahı kullanmaya hazırız
ABD, Çin'in casus balonunu düşürdü
CHP'de ileri demokrasi: Kılıçdaroğlu'na 'aday olma' diyen gence yaka paça müdahale ettiler .
Başkan Erdoğan'dan Nazilli'de anlamlı jest: Genç kız gözyaşlarını tutamadı!
Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda buzlanma sonucu yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Bakan Karaismailoğlu: 2022 yılında limanlarımızda rekor kırıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsveç'e 'NATO üyeliği' mesajı: Bu mayınlara bilerek basıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nazilli'ye müjde: Teknopark açacağız
Başkan Erdoğan, Menderes'in mektubuyla seslendi: Bizim CHP'den farkımız budur...
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 terörist öldürüldü.
Doğal gazda merkez ülke artık Türkiye! Bakan Dönmez duyurdu: Çalışmalar tamam .
İstanbul'da bazı metro seferleri yapılamıyor! Vatandaş isyan etti: Hem işe geç kalıyorum hem de burada zulüm çekiyorum...
Ankara kara teslim: CHP'li Yavaş yönetimi sınıfta kaldı Bakan Soylu inceleme yaptı
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Bazı ilçelerde lapa lapa kar yağdı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Bazı ilçelerde lapa lapa kar yağdı

THY İstanbul Havalimanı'ndan 238 seferini iptal etti

THY İstanbul Havalimanı'ndan 238 seferini iptal etti

Haksız fiyat artışı yapanlar yanacak! Bakanlık duyurdu: 39 ilde çalışma başladı

Haksız fiyat artışı yapanlar yanacak! Bakanlık duyurdu: 39 ilde çalışma başladı

Bir ilin efsanesiydi: 850 yıl sonra yeniden yapılacak

Bir ilin efsanesiydi: 850 yıl sonra yeniden yapılacak

WhatsApp'a yeni özellikler geliyor

WhatsApp'a yeni özellikler geliyor

Diyarbakır'da bir kuzu 6 bacaklı doğdu

Diyarbakır'da bir kuzu 6 bacaklı doğdu