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Rusya'dan flaş Ukrayna açıklaması: Her türlü silahı kullanmaya hazırız

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna ordusunun Donbass bölgesini ve Kırım'ı hedef alması durumunda Rusya'nın vereceği yanıta dair, "Her türlü yanıtı verebiliriz. Tehdidin niteliğine göre her türlü silahı kullanmaya hazırız" dedi.

Rusya'dan flaş Ukrayna açıklaması: Her türlü silahı kullanmaya hazırız
Ekleme: 4.02.2023 - 22:25 Güncelleme: 4.02.2023 - 22:29 / Editör: Ozge Selin
Rusya'dan flaş Ukrayna açıklaması: Her türlü silahı kullanmaya hazırız
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, gazeteci Nadana Friedrichson'a röportaj verdi. Medvedev, Batılı ülkelerin Rusya'ya saldırılar için Ukrayna'ya gönderilen silahlarla müzakere yolunu açtıkları yönündeki görüşlerini "hata" olarak nitelendirdi. Medvedev, "Sonuç tam tersi olacak. Bu durumda müzakere olmayacak. Yalnızca misilleme olacak. Kiev yönetimi altında kalan Ukrayna'nın tümü yanacak. Bu arada Pentagon'dakiler, daha nitelikli sonuçların ne olacağını iyi anlıyorlar" dedi.

"HER TÜRLÜ SİLAHI KULLANMAYA HAZIRIZ"

Ukrayna ordusunun Rus ordusu kontrolündeki Donbass bölgesinde yer alan bazı kentlere ve Kırım'a saldırması durumunda Rusya'nın nasıl karşılık vereceğine dair soruyu yanıtlayan Medvedev, saldırının büyüklüğüne göre her türlü silahları kullanabileceklerini söyledi. Medvedev, "Her türlü yanıtı verebiliriz. Rusya Devlet Başkanı (Vladimir Putin) bunu açıkça söyledi. Kendimize herhangi bir kısıtlama koymuyoruz ve tehdidin niteliğine göre her türlü silahı kullanmaya hazırız" ifadelerini kullandı. Bu tür eylemlerin, nükleer caydırıcılığın temelleri de dahil olmak üzere Rus doktrinleriyle uyumlu olduğunu vurgulayan Medvedev, "Sizi temin ederim ki sert ve caydırıcı bir yanıt olacaktır" dedi.

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