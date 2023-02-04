İstanbul Valisinden fırtına uyarısı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Meteoroloji Müdürlüğünün kaynaklarına göre Pazar günü İstanbul’da şiddetli fırtına beklendiğini vatandaşların dirkkatli ve tedbirli olmalarını istedi.
İstanbul'da beklenen kar yağışı ile ilgili tedbirler alınırken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya fırtına uyarısında da bulundu.
Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'u Pazar günü 80-100 kilometre şiddetinde bir fırtınanın beklediğini belirterek, 'Meteorolojik verilere göre Pazar günü İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtınanın (60-80 km/s), Avrupa Yakası'nda yer yer tam fırtına (80-100 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor. Vatandaşlarımızın olumsuz hava şartlarından dolayı dikkatli olması gerekir. Lütfen ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olalım' dedi.
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