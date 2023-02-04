İstanbul Valisinden fırtına uyarısı

İstanbul'da beklenen kar yağışı ile ilgili tedbirler alınırken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya fırtına uyarısında da bulundu.Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'u Pazar günü 80-100 kilometre şiddetinde bir fırtınanın beklediğini belirterek, 'Meteorolojik verilere göre Pazar günü İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtınanın (60-80 km/s), Avrupa Yakası'nda yer yer tam fırtına (80-100 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor. Vatandaşlarımızın olumsuz hava şartlarından dolayı dikkatli olması gerekir. Lütfen ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olalım' dedi.