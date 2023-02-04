İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli! İşte iptal edilen seferler

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamadığı bildirildi.Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Maltepe-Adalar ve Beşiktaş-Adalar seferlerinin hava muhalefeti (lodos) nedeniyle yapılamadığı duyuruldu.Lodos sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin, 'https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler' sayfasından öğrenilebileceği belirtildi.Şehir hatlarında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;'Hava muhalefeti (lodos) sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır.Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-KadıköyMaltepe-AdalarAnlayışınız için teşekkür ederiz.'