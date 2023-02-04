İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli! İşte iptal edilen seferler
Olumsuz hava şartları deniz ulaşımını vurdu. İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamadığı bildirildi. İşte iptal edilen seferler...
İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamadığı bildirildi.
Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Maltepe-Adalar ve Beşiktaş-Adalar seferlerinin hava muhalefeti (lodos) nedeniyle yapılamadığı duyuruldu.
Lodos sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin, 'https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler' sayfasından öğrenilebileceği belirtildi.
Şehir hatlarında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
'Hava muhalefeti (lodos) sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır.
Avcılar-Bostancı
Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy
Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş
Maltepe-Adalar
Beşiktaş-Adalar
Anlayışınız için teşekkür ederiz.'
Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Maltepe-Adalar ve Beşiktaş-Adalar seferlerinin hava muhalefeti (lodos) nedeniyle yapılamadığı duyuruldu.
Lodos sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin, 'https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler' sayfasından öğrenilebileceği belirtildi.
Şehir hatlarında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
'Hava muhalefeti (lodos) sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır.
Avcılar-Bostancı
Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy
Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş
Maltepe-Adalar
Beşiktaş-Adalar
Anlayışınız için teşekkür ederiz.'
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