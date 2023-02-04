Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsveç'e 'NATO üyeliği' mesajı: Bu mayınlara bilerek basıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsveç'in NATO üyeliği süreci ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Bakan Çavuşoğlu, 'Terör örgütleri özellikle İsveç'in NATO üyeliğinin yoluna mayınlar döşüyor. İsveç bu mayınlara bilerek basıyor. İstese temizler' ifadelerini kullandı.