Bakan Karaismailoğlu: 2022 yılında limanlarımızda rekor kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada limanlarda 2022 yılında rekor kırıldığını belirterek, ''Elleçlenen yük miktarı 542 Milyon 610 Bin 283 Ton'a ulaştı. Denizcilik alanında yaptığımız yatırımlarla ülkemizi lojistik üs yapıyoruz!'' ifadelerini kullandı.

Türkiye 2022'de ulaştırmanın her alanında rekor kırdı. Limanlarda elleçlenen yük miktarı bir önceki yıla oranla yüzde 3,1 artış göstererek tüm zamanların rekoru olan 542 milyon 610 bin 283 tona ulaştı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabından konuya ilişkin şunları aktardı:"2022 yılında limanlarımızda rekor kırdık. Elleçlenen yük miktarı 542 Milyon 610 Bin 283 Ton'a ulaştı. Denizcilik alanında yaptığımız yatırımlarla ülkemizi lojistik üs yapıyoruz. "