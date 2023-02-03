Konsoloslukların kapatılması: Bakan Çavuşoğlu'ndan tepki: Ne dostluğa ne müttefikliğe sığar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı son dakika açıklamasında kapatma eylemlerinin maksatlı olduğunu belirterek ' Sadece kendinizi mi düşünüyorsunuz?' sözleri ile tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı son dakika açıklamasında; 'Bu açıklamalar ve bu kapatmalar maksatlı. Tam da bunu söyledik Büyükelçileri çağırarak. Konsoloslukları ya da büyükelçilikleri kapatırken, bizimle bunları paylaşmamak maksatlı. Türkiye'de terör tehdidi var mesajı var ise bu dostluğa da, müttefikliğe de sığmaz.
'HALKIMIZ BUNU GÖRÜR'
Seçim öncesi Cumhur İttifakı'nı zora düşüreceklerini düşünüyorlarsa, halkımız bunu görür. 'dedi.
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