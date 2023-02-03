Konsoloslukların kapatılması: Bakan Çavuşoğlu'ndan tepki: Ne dostluğa ne müttefikliğe sığar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı son dakika açıklamasında; 'Bu açıklamalar ve bu kapatmalar maksatlı. Tam da bunu söyledik Büyükelçileri çağırarak. Konsoloslukları ya da büyükelçilikleri kapatırken, bizimle bunları paylaşmamak maksatlı. Türkiye'de terör tehdidi var mesajı var ise bu dostluğa da, müttefikliğe de sığmaz.Seçim öncesi Cumhur İttifakı'nı zora düşüreceklerini düşünüyorlarsa, halkımız bunu görür. 'dedi.Ayrıntılar geliyor...